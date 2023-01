"Si quieres, te vas a...": El recado de un vecino a otro por lo que hacía a partir de las 3 de la mañana

Se va notando que estamos a mediados de enero, porque, el frío, ha llegado para quedarse. Al menos de momento. Y es que las fuertes rachas de viento en algunos lugares de España, las pocas horas de sol o las bajas temperaturas hacen que, durante estos fines de semana, lo que más nos apetezca sea quedarnos en casa. Bajo una manta, con un chocolate caliente y, si puedes, invitando a algunos amigos para echar una tarde de juegos de mesa o tomar algo.

Claro, que esas invitaciones, hay quienes las llevan al extremo, y deciden prolongar las fiestas hasta altas horas de la madrugada. Que si gritos, que si bailes, y que si música a todo volumen...Prácticas que nos resultarían fantásticas si no se realizasen en comunidades de vecinos donde muchos otros son capaces de oír lo que pasa en las paredes de al lado.

Y eso es, precisamente, lo que ha pasado en esta comunidad de vecinos española, donde uno de los vecinos, prefería no salir de casa y juntarse con sus amigos allí, escuchando música y charlando hasta bien entrada la noche. Algo que, de nuevo, entendemos que sería maravilloso, siempre y cuando no molestase a sus vecinos.

Pero es que esto es lo que ha terminado pasando, que muchos de sus vecinos han escuchado los ruidos y han querido llamarle la atención. Pero si alguien lo ha hecho de forma destacada, ha sido uno de sus vecinos que, en lugar de quedarse callado, decidió escribirle una nota y dejándola en el rellano hasta que la viera.

"Me encanta volver a escuchar grandes éxitos y cantarlos a pleno pulmón con los amigos" empezaba escribiéndole, de momento, en tono amigable. "Pero no me gusta cuando se pasan de las 3 de la madrugada de un martes, cuando al día siguiente te tienes que levantar temprano o cuando tienes niños pequeños a los que poder despertar" seguía escribiendo.

"No quiero impedir el disfrute de mis vecinos, porque la vida está para eso, para vivirla y disfrutarla" continuaba. "Pero, si quieres karaoke, te vas a uno. ¡Y no lo montas en tu casa!" acababa escribiendo este vecino, evidenciando su cabreo.

El vecino de Barcelona que ha publicado un aviso

Te lo decimos muchísimas veces, y es que la realidad, casi siempre, supera a la ficción. Series como Aquí No Hay Quien Viva se quedaron cortas satirizando sobre la relación de vecinos en un edifició comunitario, porque, muchas veces, las disputas que ocurren entre ellos no tienen nada que ver con las que ocurren en el mundo real. Porque sí, estas últimas, suelen ser peores.

Si no que se lo digan a la cuenta de Twitter @LiosDeVecinos, que se dedica a recopilar aquellas hazañas que pasan en algunos edificios y que trastocan las vidas de muchos vecinos. El último incidente, ha ocurrido en Barcelona y se ha hecho viral en las redes sociales después de que esta cuenta lo recuperase.

Y es que un vecino de un edificio decidió poner una nota (que ha recorrido ya las redes sociales) en el ascensor con una advertencia muy clara hacia el resto de vecinos. Una nota que escribió a mano y con la que pretendía avisar a sus vecinos de que alguien había maltratado el uso del ascensor.

"¡Ojo! No subir" comenzaba escribiendo. "Alguien (un hombre) o lo que sea, se ha orinado dentro del ascensor" terminaba diciendo. Además, con muchas exclamaciones y con letra mayúscula para que nadie cayese en el error, como había hecho él, de pasarse por ahí.