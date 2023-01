La enigmática nota de un vecino en una puerta que se ha hecho viral en Twitter: "Se les informa..."

No sé si te has fijado, pero, últimamente, muchos de los vecinos que viven en una comunidad o en una urbanización, tienden a comunicarse con distintas notas que dejan en los edificios. Sí, ya sabemos que parece una locura, pero, cuando algo les molesta, optan por crear una nota que dejan en el rellano o en el ascensor y que esperan que vea la persona aludida.

A veces es porque no se aparca bien el coche, otras veces es porque el perro de un vecino ha hecho las necesidades en un lugar insospechado, y otras tantas veces es porque un vecino hace demasiado ruido. Pero hay veces que se escriben, y se publican notas, que son un tanto indescifrables y que no tenemos mucha idea de lo que nos quieren decir.

Como esta que ha compartido la cuenta de @LíosDeVecinos, que normalmente suele recopilar estas misivas en las redes sociales. Y esta se trata de una nota que ha dejado un vecino en una puerta que, como decía la cuenta de Twitter, tiene algo de "suspense". Y es que, no tiene ni pies ni cabeza.

"Se les informa que a partir del día lunes 22 de enero hasta el día 31 de enero. Gracias" es lo que se podía leer en la nota que, encima, llevaba un cartel naranja fosforito para destacar. Claro, que no sabemos qué es lo que quería destacar, porque no se entiende nada. Eso sí, ha servido para provocar todo tipo de reacciones en las redes sociales, que se hacían sus cábalas sobre lo que quería decir.

La guerra entre dos vecinos por un aparcamiento

No es nada fácil, desde luego, muchas veces eso de vivir en una comunidad de vecinos. No en vano muchas series hacían mofa de ello, como Aquí No Hay Quien Viva, que hablaba de los problemas que podían surgir en un vecindario, problemas que, muchas veces, superan a la propia ficción. Y si no que se lo digan a la cuenta de Twitter @LíosdeVecinos, que suele ir recopilando las disputas que ve en distintas urbanizaciones que se convierten, tantas veces, en luchas encarnizadas.

Como esta que ha pasado en Torrejón de Ardoz, donde dos vecinos no piensan en enterrar el hacha de guerra. Un enfrentamiento que tiene su origen en un coche y por un aparcamiento. Y es que uno de ellos suele dejar el coche en una plaza algo molesta y, por eso, uno de sus vecinos decidió escribir una nota que se ha hecho de lo más viral.

Mientras tanto en Torrejón de Ardoz… pic.twitter.com/Y6oVkzFKyD — Líos de Vecinos ?? (@LiosdeVecinos) January 21, 2023

"Siempre que limpian la calle está tu coche taponando la calle. A ver si un día te lo espachurran y no lo dejas más ahí" le escribría este vecino. Eso sí, con unas cuantas faltas de ortografía.

Algo que al dueño del coche no le sentó nada bien. Por eso mismo, quiso hacer otra nota que se ha hecho igual de viral. "Al vecino/a que deja notitas en los buzones: Mientras no haya un 'prohibido aparcar' dejo el coche donde me da la gana. Gracias por tu interés anónimo. Por cierto, aprende a escribir" escribía el vecino.

Una nota que se ha terminado por hacer viral y que ha provocado todo tipo de reacciones en las redes sociales apoyando a ambos bandos por igual.