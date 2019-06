¿Qué efecto tiene en nuestra piel la luz azul de tu móvil?

La llegada de las luces LED, la presencia de fluorescentes y la invasión de pantallas en el día a día hacen que cada vez sean más las voces que alertan de los riesgos para la salud de la luz azul. Sin embargo, ¿es esta radiación del espectro lumínico dañina para la piel?

“La idea es abrir un debate sobre un hecho cada vez más presente en la sociedad, la omnipresencia de pantallas y luces LED, y por tanto de luz azul. Más que se considere que existe un riesgo real, lo que queremos difundir es la constatación de que debemos prestar atención a algo nuevo cada vez más presente en nuestra vida y que, por tanto, también puede tener un efecto en la piel, ya que se trata de otro espectro de luz al que estamos cada vez más expuestos”, según ha señalado la doctora María Victoria de Gálvez, miembro del Grupo de Fotobiología de la Academia Española de Dermatología y Venereología y una de las coordinadoras del debate planteado en la sesión de Controversias en fotobiología dermatológica en el 47 Congreso Nacional de la AEDV que se celebró del 5 al 8 de junio en Barcelona.

Aunque la luz azul se utiliza para tratar el acné y, combinada con una crema fotosensibilizante, se usa para curar el cáncer de piel superficial, sobre todo en EEUU, algunos estudios muestran un efecto no deseado a nivel celular.

Esta incoherencia puede no ser tal ya que, como otros tipos de terapias, empleada de forma correcta y bajo indicación médica, puede tener utilidad terapéutica. “En dermatología, se usa la luz azul como una herramienta terapéutica, al igual que recurrimos a la radiación ultravioleta para la psoriasis o la dermatitis atópica. El problema podría derivar cuando hay una exposición abusiva a luz azul, algo que todavía está por definir”, según ha afirmado el doctor Rubén del Río, otro de los ponentes y miembro de la AEDV.

No obstante, cada vez hay más estudios que muestran los efectos biológicos de la luz azul. “Potencialmente, puede producir daños cutáneos por estrés oxidativo. Esto va a activar a los melanocitos para que incrementen la melanina cutánea. También se ha visto que afecta al estado hídrico de la piel y a la barrera cutánea porque la exposición a esta radiación altera la síntesis de algunas proteínas.). Todo ello puede revertir en un mayor envejecimiento y en una mayor pigmentación”, según ha añadido José Aguilera, doctor en biología y académico de la AEDV.

Un 30% de la radiación que el sol emite entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde es luz azul. Un porcentaje que no supone un riesgo para la salud cutánea. Sin embargo,según ha apuntado el doctor Aguilera hay que tener en cuenta las otras fuentes de luz azul: las luces LED y las pantallas. La clave para saber si la luz azul puede suponer un riesgo para la piel está en el grado de exposición que necesita esta radiación para generar un daño. ¿Cuántas horas se tendría que mirar el móvil para generar dosis de luz azul que pudieran pigmentar la cara? Según un reciente trabajo, serían 48 horas seguidas.

“Pero, hay que tener en cuenta que todo suma”, sostiene el doctor Aguilera. “Un 37% de la radiación de un fluorescente pequeño es luz azul, las luces LED blancas emiten un 35% de luz azul, el porcentaje de esta luz emitida por la pantalla del móvil, de una tablet o de una televisión asciende al 40%. Todo es sumatorio”. La exposición por tanto a la luz azul se da tanto en el exterior como en el interior de los edificios.

Las personas que podrían tener más riesgo de sufrir una hiper pigmentación por luz azul serán aquellas con un fototipo alto, ya que sus células tienden a producir más melanina, las mujeres embarazadas y las personas que se someten a peeling o procedimientos de resurfacing en la cara ya que su piel está más sensible durante un tiempo a la radiación luminosa.

“Actualmente, las cremas fotoprotectoras no protegen de la luz azul, solo aquellas con algo de color absorben hasta un 20% de esa luz”, apuntó el Dr. Aguilera.

Por su parte, el doctor Del Río ha señalado que, comparado con el efecto de la radiación ultravioleta, el efecto de la luz azul es muy bajo. “Como dermatólogo no diría que es una alerta roja, pero sí aconsejaría moderar el uso de las pantallas, aunque no tengan efectos tan negativos como la luz ultravioleta, porque seguramente estaremos haciendo un bien para la salud general, sobre todo la psicológica o la social, estar todo el día delante de una pantalla ajeno a la realidad de tu alrededor no es la mejor opción para el ser humano”.