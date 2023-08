¿Te pueden multar por conducir en chanclas o en bañador? Esto es lo que dice la DGT

En verano se multiplican las veces que cogemos el coche de una manera singular. Estamos en la playa, en bañador, y tenemos que coger el coche para desplazarnos, y la vestimenta de verano es diferente al del resto del año: bañadores, chanclas, gorras...

Conducir con alguna de estas prendas o sin camiseta puede traernos algunos problemas por parte de los agentes, y nos podrían llegar a multar. Pero, ¿qué dice la normativa?La DGT no incluye pautas concretas y específicas para sancionar este tipo de cosas, pero algunos artículos nos ayudan a saber cómo es lícito actuar.

En cuanto a conducir con gorras o sombreros al volante, el Artículo 18 del Reglamento General de Conducción de la DGT: establece que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción".

Por lo tanto, será el propio agente el que analice si lo que llevamos en la cabeza nos quita campo de visión. Si considera que así es, nos podría poner multas de entre 80 y 200 euros y hasta quitarnos tres puntos del carnet.

En cuanto a conducir en bañador o bikini, ir sin camiseta o llevar chanclas, y aunque la normativa no indique que estos tipos de vestimentas estén prohibidos, también debemos tener en cuenta el artículo ya comentado, porque unas prendas inadecuadas podrían afectar directamente a nuestra "libertad de movimientos". Además, el agente también podría echar mano del Artículo 3 del Reglamento, que señala que "se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno".

Es fundamental hacer todo lo posible para que la conducción sea segura.

No nos podemos librar de ellos cada verano. Es indudable que durante este mes de agosto la temperatura de muchas regiones de nuestro país ha ido cambiando. En zonas donde los grados oscilan normalmente entre los 30-35, han llegado a superarse y sobrepasar los 40 grados. El cambio ha sido notable y también el aumento de los insectos. Un número elevado de animales ha emigrado a España, entre los que se incluyen los de esta especie.

Es habitual ver la imagen de los coches sucios por habérselos encontrado en las carreteras. La Ordenatriz te ha dado un truco para acabar con ellos en 'La Noche de COPE'.

Culícidos. Quizá nos los reconozcas por su nombre científico, pero estos pequeños artrópodos chupasangres son los responsables de convertir una agradable noche de verano en un auténtico calvario. No solo lo hacen con sus picaduras, sino con su incómoda presencia en las carrocerías. Deshacerse de ellos no es tarea fácil: repelentes, mosquiteras, citronela en velas, pulseras o incluso parches. Pero no hay manera de evitar atropellarlos en los recorridos cercanos a los ríos y en algunas zonas en las que les gusta posicionarse, sobre todo a última hora de la tarde.

Los insectos tienen una alta acidez que afecta tanto a la capa protectora como a la pintura del coche, deteriorándolas en diferentes grados. Esto se agrava cuando el vehículo permanece lleno de mosquitos durante mucho tiempo. Eliminarlos no es complicado, como señalaba La Ordenatriz a Carlos Márquez.

