El invento casero de un hombre de Castellón para espantar mosquitos que triunfa entre sus vecinos: "Es barato"

No hay duda de que, algo de lo más molesto cuando llega el verano, son las picaduras de mosquito. Cada vez que nos vamos de vacaciones, ya sea a la montaña o a la playa, nos acompañan y nos llegan a acribillar. Ya no sabemos qué método usar para evitarlos, aparte del repelente, y son muchos los vecinos de nuestro país que buscan un remedio infalible. Vecinos como Jorge, de Castellón, que nos contaba en Herrera en COPE el invento que ha hecho casero para espantar a los mosquitos, y que puedes escuchar aquí.

Audio





"Es más barato, lo único que tienes que usarlo repetidamente" aseguraba, y es que los repelentes de mosquito, tal y como hemos estado investigando, puede llegar a ser muy caro, costando un bote pequeño unos tres euros, y como aseguraba Jorge, si cada miembro de su familia tiene uno, se gasta en "cuatro días".

Y es que este año en esa zona levantina los mosquitos están arrasando, y ni siquiera ha comenzado el verano.

Una plaga de mosquitos que está dejando estragos

Como sabemos, este verano va a ser el más caluroso en 30 años, y eso, unido a la brutal sequía y a la falta de lluvias, propicia que lleguen más plagas de mosquitos y nos acribillen, dejando en muchos casos, reacciones químicas no deseadas.

Así están desde hace varias semanas los vecinos de Castellón, donde los mosquitos han llegado con la artillería pesada estos días, tal y como nos decía Daniel, uno de los vecinos, que dice que no pueden salir a la calle, y menos abrir las ventanas. "No tiene aire acondicionado dentro de su casa,no podemos ni abrir las ventanas, se mete dentro y no tenemos solución" aseguraba.

"La gente no puede salir, ni ir a cenar, tenemos que estar encerrrados en casa. Si saco al perro al jardín, el perro se vuelve negro y llora como si lo estuviera matando, y es de las picaduras de los mosquitos" aseguraba.

Audio





Dice que la situación ha llegado a tal punto, que como no pueden salir a cenar o cada vez que están en una terraza, llega tal cantidad de mosquitos que tienen que refugiarse. Eso decía Paco, otro vecino de Castellón, que aseguraba que lo único que les queda haceres "aguantar".

Miles de vecinos de los municipios de El Grau, Benicássim y Almasora están luchando contra contra los mosquitos, dicen que la invasión de estos insectos fue, sobre todo, a raiz, de la DANA que azotó el Levante hace unos días. El agua embalsada ha dado fuerza a las larvas y, una vez que se han convertido en mosquitos, han hecho que la situación sea insostenible. Y esto pasa factura a los negocios cercanos a la playa.

Para saber cómo controlarlos y ponerlos a raya, hablamos con Alex Richter-Boix, es biólogo del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, que nos aseguraba que este año hay una proliferación de mosquitos tigre.

La suspensión de un partido de fútbol por los mosquitos

Hace tan solo un mes, se tenía que suspender un encuentro de Segunda RFEF entre el Cádiz Mirandilla y al San Roque de Lepe por la grandísima presencia de mosquitos en el campo. Algo nunca visto y a lo que reaccionaba Paco González, de Tiemp de Juego, así: