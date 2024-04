Un profesor de Canarias desvela el mensaje de una de sus jóvenes alumnas y las redes arden: "Denuncia"

Si tienes algún amigo, familiar o, incluso eres tú, el que ha estudiado para ser profesor, sabrás que intentar serlo en algún centro de educación pública es complicado. Y es que, como cualquier empleo que provenga de la administración pública, requiere un esfuerzo ingente para conseguirlo, las tan temidas oposiciones.

Por supuesto, si se trata de ser profesor, sabrás que la media para aprobar las oposiciones a la docencia son de entre uno o dos años, y eso significa, que hay muchos que se lo sacan en más tiempo, lo que es complicado de asumir a veces, ya que llega acompañando un sentimiento de frustración.





Es tanto así que, muchas veces, te presentas a plazas de otras comunidades autónomas para intentar trabajar como profesor en un colegio o instituto público, e ir cogiendo experiencia. Es lo que debió pensar Álvaro, un profesor andaluz que está impartiendo clases en Canarias. A menudo, en sus redes sociales, va contando sus experiencias y son muchos los que van siguiendo sus aventuras.

Muchas veces, de hecho, va publicando cosas sobre sus alumnos, y ellos llegan a aparecer, aunque nunca se ven sus caras. Lo que no esperaba era que uno de sus vídeos generara muchísima polémica por lo que cuenta de una de sus jóvenes alumnas.

Las redes arden por desvelar el mensaje de una de sus jóvenes alumnas

Álvaro ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok un vídeo contando lo que le había dicho una de sus alumnas. Resulta que hablaba de una de sus más jóvenes discípulas y, como él mismo aseguraba, es una "excelente", que suele sacar buenas notas en todas las disciplinas, y que casi nunca baja del 10.

Por eso, y al considerarla "perfecta", Álvaro quería saber por qué esa alumna estaba llorando en clase. "Me acerco y me dice que por favor vayamos fuera, que necesitaba contarme, que no estaba cómoda en la clase" comenzaba diciendo este profesor.

"Me dice que necesita hablar conmigo, que soy el único que me da confianza. Dice que ha tocado fondo y que soy el único que puede ayudarle. Claro, a mí el corazón se me rompe, me mira y me dice 'profe, han repartido las notas de francés y he sacado un 8,5, una niña que saca todo 10' ...En ese momento he empezado que no me daba el aire" decía.

Pero lo peor llegaba cuando él, imitando el llanto de la niña y su aflicción, decía que había ido con ella a un lugar apartado para calmarla y que, en ese momento, le ha dicho "que ojalá suspenda (la próxima vez). Qué rabia, qué rabia me da la gente así" terminaba su vídeo.

Claro, lo que él no esperaba era que las redes sociales no empatizaran nada con él, sino que le recriminasen que se riera de una de sus alumnas que, en un momento de vulnerabilidad, le había confesado algo que le hacía sentir mal. Por eso, muchos instaban a los padres de la niña a que le interpusieran "una denuncia" a este profesor.

Otros llegaban a decir que alguien como Álvaro no debería ser docente, y que lo único que era era un "profesor mediocre".

Una profesora de Cataluña se muda a Alemania y no da crédito con lo que hacen sus alumnos al llegar

Es lo que le ha pasado a esta joven española, Hana, que, como profesora, ha decidido mudarse a Alemania. Ha contado entonces cómo han sido sus primeras clases, con las que ha alucinado.



Y es que fue a una clase de presentación, y no dio crédito a lo "maleducados" que eran los niños cuando ella se presentó como su nueva profesora.

"Estuve aquí el primer día y vi que eran todos muy maleducados. He pensado, ilusa, ponte mona, que te vean mona y no quieran maltratarte, pero qué ilusa... Creo que con esto no voy a poder, y mira que he dado clases en España con niños maleantes, que dices tú... Pero es que de pequeños los alemanes, ven y dales un par de clases" sentenciaba.

De momento, los comentarios no se han hecho esperar.