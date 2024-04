Así preparan las oposiciones nuestros 'fósforos': "No soy ningún portento"

Como es habitual, charlamos con nuestros 'fósforos' sobre sus propias vivencias. En este caso, hablamos de oposiciones. Mucha gente está ya estudiando y hay algunas oposiciones que son especialmente duras. ¿Cómo les está yendo? ¿Están contentos?

Arranca la sección Irene. Esta oyente nos cuenta que ella está estudiando unas oposiciones de Gestión Civil. La convocatoria tiene que salir, "están resolviendo el proceso del año pasado. Hay unas mil plazas. Yo aconsejo también que, cada uno, dentro de sus capacidades... sea práctico. Mi nivel es un A2".





Jesús, por otra parte, explica que su situación es muy particular porque ha aprobado tres oposiciones. "Y no soy ningún portento, me saqué el graduado por la noche. La primera que aprobé fue en 2018 para la Guardia Civil, tuve ansiedad, depresión y tuve que abandonar voluntariamente ese puesto. El año pasado, en el ayuntamiento de Tomelloso, aprobé de Policía Local y nos echaron en el reconocimiento médico a todos los que éramos de fuera. Y he denunciado".

Este 'fósforo' iba segundo, ya había aprobado con otros requisitos y se vino un poco abajo. Pero al final ha sacado otra plaza en Adif.

"Mi mujer tenía que estudiar muchas horas al día"

La mujer de Manuel se va a sacar también unas oposiciones. "Y mi papel también es muy complicado. Paras tu vida y lo paras todo. Tenía que estudiar muchas horas al día. Es una suerte que haya aprobado porque te da una seguridad en la vida diaria. La hemos apoyado todo lo que hemos podido", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Hablamos con Inmaculada, que logró sacarse las oposiciones de celadora "y es muy importante. Me pilló trabajando, con un niño de ocho años, y mi marido fue un gran apoyo. Necesité aprenderme la Constitución, la ley de Sanidad, la ley de Castilla-La Mancha...no hay ni titulación específica ni temario".

¿Y Rubén? Responde que se las sacó hace décadas en Albacete. Es gallego y se presentó a unas oposiciones para "profesor de trompeta en Castilla-La Mancha. Logré aprobar".

Por último, charlamos con Violeta. Ella estudió hace poquito y con toda la voluntad del mundo. "Son de administrador civil del Estado. Es A1. Tiene 166 temas, tenemos temario, idioma, son cuatro exámenes y se requieren también otras cualidades. Creo que no llevo muy mal ninguno. Es simplemente que te gusten menos o te gusten más". Suspendió hace poquito.