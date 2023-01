El mapa que muestra las comunidades más maleducadas de España: el primer puesto te sorprenderá

España es uno de los destinos turísticos favoritos del mundo, por su gastronomía, su clima y su cultura. Los españoles destacamos por un gran nivel de expresividad a la hora de mostrar las emociones, en comparación con nuestros vecinos europeos, lo que puede parecer, a ojos de los demás, no ser especialmente protocolario.

Sin embargo, no todos nos expresamos de la misma manera ni tenemos el mismo grado de cortesía. Un estudio acaba de poner en evidencia esta cuestión. La encuesta, llevada a cabo, por la Plataforma PREPLY ha permitido cuantificar qué nivel de 'educación' tenemos los españoles, en función de nuestra ciudad.

Para ello, se han entrevistado a más de 1.500 residentes de 19 áreas de España y se les ha preguntado con qué frecuencia se encuentran con un comportamiento maleducado, su opinión sobre dar propinas, y quiénes creen que son los más maleducados, la gente de allí o los de fuera.





SANTA CRUZ DE TENERIFE, EN EL PRIMER PUESTO

Los resultados del estudio muestran a Santa Cruz de Tenerife como la ciudad más 'maleducada'. En una escala de 0 a 10, los residentes de la ciudad se fijan en un 6,06. Los aspectos que ellos mismos destacan para obtener esta puntuación son: “ser ruidosos en público”, “quedarse absortos con el móvil” y “no saludar a desconocidos”.

Tras Santa Cruz de Tenerife, le siguen en la tabla Granada y Alicante-Elche.

Santa Cruz de Tenerife Granada Alicante-Elche San Sebastián Bilbao Palma de Mallorca Barcelona Málaga Valladolid Madrid



¿CUÁLES SON LAS MÁS EDUCADAS?

La ciudad gallega de Vigo lidera el ránking dentro de las ciudades donde sus residentes se comportan de manera más cortes. Aun así, reconocen el problema de quedarse atento al móvil.

A Vigo, le siguen otras ciudades como La Coruña o Valencia como las ciudades donde sus ciudadanos reconocen un mejor comportamiento.

Vigo A Coruña-Oleiros-Arteixo Valencia Murcia-Orihuela Oviedo-Gijón-Avilés Las Palmas de Gran Canaria Zaragoza Sevilla Cádiz Madrid

Aunque las conclusiones muestran que algunas ciudades son más maleducadas que otras, el estudio muestra que, por lo general, los españoles son personas bastante educadas en público. Mediante una escala del uno al diez (donde diez en la puntuación más alta), la puntuación media de todas las ciudades de España es de 5,53.

Estar atento solo al teléfono, no acoger forasteros, montar ruido o no dar propina son los aspectos que los españoles realizamos con mayor frecuencia. En el estudio, también se recogen otros comportamientos como saltarse las colas, no reducir la velocidad ante un paso de peatones, tener un mal lenguaje corporal o no respetar el espacio individual.