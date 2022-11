Un profesor alemán prohíbe los portátiles en clase y alucina por la idea de un alumno: "A la antigua"

Las redes sociales han abierto una ventana que ha permitido descubrir historias que se producen en cualquier punto del mundo. Un ejemplo es el relato que protagoniza el profesor de la Universidad Técnica de Darmstadt, en Alemania. Él imparte clase de Ingeniería Mecánica e hizo una petición excepcional a sus alumnos: les pidió que no llevaron portátiles a clase, pues prefería que atendieran a sus explicaciones en vez de tomar apuntes. No obstante, no todos le hicieron caso.

La intención era que los alumnos entendiesen la materia al pie del letra. Es decir, tal y como él la explicaba. Él pretendía que tomasen apuntes pero por medios más clásicos y no por medio de un ordenador. Sin embargo, un estudiante se lo tomó al pie de la letra y acudió a clase con una máquina de escribir que no dudó en utilizar. Algo llamativo para la época en la que nos encontramos.





El vídeo en cuestión que ha sido compartido por el perfil @nick_le___ a través de TikTok, fue grabado por uno de sus compañeros de clase y puede verse cómo el docente está explicando la materia en clase, cuando el protagonista de este relato comienza a escribir.





Se trata de un aula donde lo único que se escuchaba era la lección del profesor pero... de repente, comenzó a oírse el sonido de las teclas, lo que provocó que el silencio reinase.









Un silencio que se acabó por el sonido de las teclas de esa máquina de escribir que no es común ver actualmente en cualquier universidad que se precie.

Un alumno se hace viral por el inesperado gesto que tiene con un compañero de clase: "Eres un héroe"

En este caso, todo comenzó cuando una joven compartía con sus seguidores el detalle que tuvo con ella un compañero de clase, Sergio. Tan solo quedaban dos semanas para el inicio del Mundial de Qatar y todo el mundo estaba muy expectante. Después de las dos jornadas de Liga que quedaban para que los campeonatos nacionales parasen, los jugadores se concentrarían por completo en sus selecciones con el objetivo de levantar esta copa.

Como consecuencia, mucha gente estuvo ya la espera y con muchos nervios ante ese comienzo de lo que iba a convertirse en una Copa del Mundo bastante extraña. Esto se debía a que se va a llevar a cabo a final de otoño en vez de en verano, que es a lo que estamos acostumbrados al haberse hecho así tradicionalmente durante todos estos años.

A pesar de este cambio de fechas, ya aparecían los primeros calendarios que señalan cuando se llevarán a cabo los diferentes partidos de grupos. Muchos ya tenían este calendario en cuenta para organizarse y no perderse ninguno de los que quieren ver. Este fue el caso de Santiago, un estudiante de la Universidad de Barcelona, que se ha esforzó en hacerse un planning que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

Era Paula, una compañera suya, quien compartía su gran trabajo desde su cuenta de Twitter. Concretamente, la joven publicó una conversación de WhatsApp con su amigo, en la que se ve como le pasa un enlace de drive bajo el nombre 'Qatar 2022'. Junto a esa imagen, la tuitera compartía otra en la que se podía ver el calendario completo en el que están señalados todos los partidos que se disputan en la fase de grupos, cuando serán los cruces y cómo estarán organizados.