Estamos comenzando la semana y eso incluye también arrancar nuevos retos en nuestra vida y nuevos objetivos. Pueden ser de todo tipo, desde estudiar algo más para llegar a ese examen que te tiene un poco agobiado, hasta hacer algo más de deporte, pasando por el clásico de "comer mejor".

No es para menos, porque normalmente llegamos del fin de semana, y ni qué decir tiene cuando venimos de unos días de vacaciones, habiendo comido por todo lo alto. Por supuesto, esto no tiene nada de malo, pero si eres de los que controla mucho su alimentación, habrás querido empezar la semana moderando tu dieta.

Ya sabes que, si consideras que necesitas ayuda a la hora de hacer tu dieta, lo mejor que puedes hacer es acudir a un especialista. Sea como sea, si eres de los que se ha propuesto comer más sano, seguro que esto te viene muy bien. Porque hay una verdura que está considerada como "la mejor" de todas por la ciencia que tiene muchas propiedades.

Se trata del berro, que destaca por sus propiedades antioxidantes, ayudando así a prevenir distintos cánceres, como el de colon o el de mama, e incluso el de pulmón.





Además, tiene alto contenido en vitamina C, que te ayudará a fortalecer tu sistema inmune y evitar que caigas enfermo con resfríos propios de esta época. Además, apenas tiene grasa y se compone prácticamente de agua, con lo que te ayudará a obtener parte de los dos litros de agua que deberíamos consumir diariamente.

Y, como plus, si te preocupa la caída de tu cabello, que sepas que el berro es rico en hierro, estimulando su crecimiento entre otras bondades.

El alimento que pasas por alto y debes incluir en tus cenas

Sin embargo, ahora que se vuelve de vacaciones, esas prácticas queremos dejarlas algo más aparcadas y centrarnos en una alimentación mucho más sana que, también, nos permita perder algo de peso si es que lo necesitamos. Y no, para ese fin no hay que pasar hambre. De hecho, si crees que tienes algún problema para llevarlo a cabo, es mejor que consultes con un profesional.

Hay un alimento que sueles pasar por alto que te ayudará con ese objetivo y, además, haga que no pases hambre, porque es bastante saciante. Puedes cocinarlo de distintas maneras, y es de lo más saciante. Se trata del huevo, y lo conocerás por ser rico en proteínas y por sus nutrientes.





Debes saber que, los expertos, recomiendan tomarlo en las cenas, ya que es saciante y no tiene apenas grasas, ayudándote a controlar tu colesterol y a adelgazar. Además, tiene otra propiedad que es de lo más interesante porque tomarlo, especialmente cocido, te ayudará a relajarte y dormir mejor. ¡Todo ventajas!

El alimento con mala fama que ni engorda ni es malo para tu salud

Solemos rechazar alimentos que nos gustan por miedo a que "engorden". Y hay uno de esos que siempre ha tenido mala fama en este sentido, pero que puedes comer perfectamente porque no tiene esos efectos que crees que tiene.

Se trata de, nada más y nada menos, que del pan. Siempre ha tenido muy mala prensa, porque son muchos los que consideran que no es bueno para nuestra salud y lo único que hace es engordar. Y eso no es cierto.

Y es que si no lo tomas en exceso, el pan no engorda. Y es que se calcula que tomar unos 100 gramos de pan en la comida no llega a 300 calorías. El problema de que el pan engorde es que suele ir acompañado de otros tantos alimentos que sí tienen más calorías y que hace que sí puedas engordar más.

El pan, además, no es malo para la salud, ya que es fuente de carbohidratos, fibra, hierro y vitaminas. Eliminarlo de nuestra dieta por miedo a engordar no es una buena opción, y debemos incluirlo siempre y cuando lo hagamos en un contexto equilibrado. Como siempre decimos, si tienes algún problema con tu alimentación, consulta a un especialista que pueda ayudarte.