Por este asqueroso motivo no debes guardar las bolsas de plástico debajo del fregadero

Muchas veces guardar las bosas de plástico reutilizables del supemercado en nuestra cocina se convierte en un verdadero hándicap, ocupan mucho espacio y no podemos dejarlas en cualquier lugar. Por eso muchas veces el mueble de debajo del fregadero se perfila como la mejor opción, ya que a priori no parece apto para dejar alimentos o utensilios de cocina. Pero no lo es. ¿La razón? Parece el hábitat perfecto para que aniden las cucarachas.

Las cucarachas pueden llegar trepando por la fachada de nuestra vivienda y acceder a ellas a través de las ventanas, aunque vivamos en un piso alto, pueden entrar por las rendijas de las puertas o llegar escondidas en productos de alimentación, especialmente en aquellos que vienen en sacos, como las patatas o cebollas.

Por lo general en las cocinas estos insectos parduzcos encuentran un hábitat perfecto para su reproducción, hay huecos oscuros, humedad y comida ¿pueden pedir más? Pero de entre todos, hay uno que quizás tome la delantera, el mueble de debajo del fregadorero, un espacio especialmente húmedo y oscuro.

Y si además guardamos en él las bolsas de plástico creamos lugares especialmente "atractivos para quecreen sus nidos", según advierte el director de ABC Pest Control Sydney, Warren Bailey en Yahoo News Australia, “Es justo donde les encanta anidar porque allí hace calor y el plástico sencillamente es el caldo de cultivo perfecto”.

Por eso, mejor evitar este lugar para almacenarlas y mantenerlo seco y limpio. Además hay remedios caseros como la menta, el ajo, o el laurel, que son una buen remedio natural para prevenirlas.