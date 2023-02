Piénsalo bien antes de hacer limpieza: puedes tener cosas antiguas por casa con las que ganar mucho dinero

Normalmente, conforme van pasando los años, solemos ir acumulando en casa bastantes cosas que en su gran mayoría no tienen ya mucha utilidad y terminan olvidadas cogiendo polvo y ocupando espacio en algún rincón. Llega entonces el momento de la inevitable limpieza general y hacemos inventario de todos esos objetos antiguos que ya no usamos ni necesitamos. Pero, ojo, que entre esas cosas puede haber algo que sea más valioso de lo que piensas.

En los últimos años se ha producido un auge en los artículos 'vintage' o retro, tanto que algunos pueden alcanzar altas cifras de venta en páginas web especializadas en productos de coleccionismo, o también en las conocidas plataformas y aplicaciones de compraventa de segunda mano. Muchos de ellos pueden ser objetos de lo más cotidiano, que los llevamos viendo toda la vida en casa y no les damos importancia, pero viéndolos desde los ojos de un experto o coleccionista puede ser todo un tesoro, ya sea por su exclusividad o su antigüedad.

Si estás pensando en tirar cosas, piénsalo bien antes y comprueba su verdadero valor. Estas son algunas de las cosas que puedes tener por casa y que puedes vender por más dinero del que esperabas.

Cámaras de fotos

Hoy en día casi todo el mundo tiene a su alcance un móvil con una cámara de gran calidad que puede hacer fotos que no distan mucho de una profesional. Aun así, hay muchos aficionados a la fotografía que prefieren usar una cámara Reflex, o incluso nostálgicos que siguen con alguna cámara de carrete. Si conservas alguna de este tipo de tu niñez o heredada de tus padres, seguramente encuentres un interesado en ella. Eso sí, acuérdate de sacar el carrete antes de venderla.

Consolas antiguas y videojuegos retro

Las consolas antiguas son objeto de deseo para muchos coleccionistas y, por ejemplo, una Game Boy clásica puede alcanzar una buena cifra si la vendes. Puede superar los 100 euros si la ofreces también con los accesorios originales: caja, manual y cable de conexión. Otros modelos cotizados son las primeras ediciones de la PlayStation, que pueden llegar a valer en algunos casos más de 10.000 euros.

Por otro lado, los coleccionistas pagan miles de euros también por algunos videojuegos retro, ya sea porque fueron títulos poco distribuidos en su momento o porque son difíciles de encontrar hoy en día.









Libros y cómics

En cualquier casa suele haber una buena colección de libros y puede que alguno de ellos sea una joya sin saberlo. Las primeras ediciones de clásicos de la literatura pueden venderse entre 100 y más de 1.000 euros. También algunos títulos raros o descatalogados actualmente pueden venderse bien.

En cuanto a los cómics, se puede sacar un buen pellizco de algunos números, aunque su valor esté en constante cambio. Algún comic que tengas desde pequeño guardado en casa simplemente por nostalgia puede ser toda una reliquia. En plataformas como eBay algunas ediciones han llegado a alcanzar miles de dólares.

Juegos de mesa y juguetes de las décadas de los 70, 80 o 90

Al igual que los libros, las primeras ediciones de juegos de mesa de toda la vida, o algunas ediciones de coleccionista pueden llegar a costar miles de euros. Lo mismo ocurre con juguetes retro de hace 30 o 40 años, por los que muchos nostálgicos estarían dispuestos a desembolsar grandes cifras para revivir su infancia. Si conservas alguno en perfecto estado, hoy podría venderse por el mismo precio que costó o incluso más.

Cintas VHS

Aunque hace ya más de 15 años que el DVD destronó a las cintas de vídeo en España, los más nostálgicos siguen recurriendo a los VHS. En la actualidad, pueden rondar entre los 900 y los 20.000, si son ediciones especiales muy raras de encontrar. Las más cotizadas son las películas de Disney de la década de los 90, sobre todo, que desde hace un tiempo están viviendo toda una fiebre en las aplicaciones de venta de segunda mano.

Máquinas de escribir

Totalmente en desuso, pero siguen teniendo su encanto. Las más antiguas, anteriores a 1940, tienen mucho valor para los coleccionistas. Además, si todavía funciona, puede venderse por más de 500 euros.

Máquinas de coser

Con las máquinas de coser pasa lo mismo, cuanto más antigua, más valiosa es. Si en el trastero tienes alguna Singer de tu madre o tu abuela cogiendo polvo, quizás deberías plantearte venderla. En buen estado de conservación pueden llegar a alcanzar los 1.000 euros.

item no encontrado









Vestidos de novia

Lo más lógico es que sea algo que no se use más de una vez en la vida. Por lo tanto, no es mala idea ponerlo en venta, darle una segunda vida y, además, recuperar algo de lo invertido. Por otra parte, últimamente está de moda los vestidos 'vintage', por lo que vender el vestido de tu madre o abuela también puede ser un buen negocio. Si está en buen estado, puedes sacar unos cientos de euros.

Maletas

Si tienes en el baúl de los recuerdos alguna maleta de hace varias décadas puedes ganar un buen pellizco. Hay coleccionistas a los que les encantan las maletas de época. Pueden llegar a pagar cientos de euros por un conjunto en buenas condiciones.

Obras de arte

Es poco probable que en tu casa haya un Goya o un Velázquez, pero puede que ese cuadro olvidado en el trastero o heredado de los abuelos tenga cierto valor. Antes de ponerte a redecorar, ponte en contacto con un tasador y a lo mejor te llevas una sorpresa.

Vinilos

Vuelven a estar de moda, pero si en tu familia hay alguna colección de discos muy antigua o alguna edición especial, es posible que puedas ganar mucho dinero. Y es que se han llegado a pagar miles de euros por algunos títulos. Por ejemplo, el de 'Spirit in the Night' (1973) de Bruce Springesteen está valorado en unos 4.500 euros. Otros clásicos como 'That's All Right' (1954) de Elvis Presley o 'I've Been Loving You' (1968) de Elton John, pueden venderse por unos 4.000 euros.









Anuncios y carteles

El furor por los carteles retro es una realidad y existe una gran variedad de diseños que se inspiran en los anuncios de publicidad tan estéticos de los años 50 o 60. Por lo que si tienes uno auténtico en el trastero, tienes todo un tesoro. Se pagan cientos de euros por anuncios antiguos de marcas míticas, como Coca Cola o John Deere.

Vajillas

Todos tenemos por casa esa cuberteria o esa vajilla que solo se sacaba en ocasiones especiales para la familia. En muchos casos, puede que sea herencia de los abuelos o bisabuelos, los típicos cubiertos de plata o los platos de porcelana china. En el caso de que conserves la vajilla completa, estás de suerte porque puedes ganar una gran cantidad.

Teléfonos de dial rotativo

Esos teléfonos que todos tuvimos de pequeños en casa son muy apreciados por los coleccionistas, que pueden pagar por ellos desde 50 euros en adelante. Algunos modelos más raros y exclusivos pueden valer cientos de euros, por lo que no estaría mal desempolvarlos y ofrecerles una segunda vida.