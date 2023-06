El peruano Central, reconocido como el Mejor Restaurante del Mundo

El restaurante peruano Central se ha convertido este martes en el número 1 de la lista "The World's 50 Best Restaurants", que ha celebrado en València su vigésimo primera edición, y en el que el barcelones Disfrutar se ha aupado al número 2.

Capitaneado por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, Central pasa de la segunda a la primera posición de esta lista, que sitúa en el número dos a Disfrutar; en el 3 a Diverxo (Madrid) y en el 4 a Asador Etxebarri (Atxondo).

Central sustituye en esta posición al danés Geranium, que sale de la clasificación para unirse al salón de la fama "Best of the Best" de antiguos restaurantes número 1, donde ya estaban los españoles El Bulli y El Celler de Can Roca o el francés Mirazur.