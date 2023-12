¿Personas que lo tienen todo? Estas son las opciones de regalos para Navidad con las que acertar seguro

La Navidad es un período donde las personas viven con ilusión por juntarse de nuevo con los familiares, amigos y también porque se hacen regalos. Posiblemente, sea la época del año donde más regalos realizamos y obtenemos, y esto en ocasiones es complicado porque hay que acertar con lo que le gusta a cada uno.

No es una tarea nada fácil porque al final, las ideas se acaban y cuesta ser originales con lo que vamos a regalar y mucho tiene que ver que esa persona a la que vamos a hacerle la sorpresa ya tiene de todo. Siempre es más fácil cuando se escribe una carta a los 'Reyes Magos',porque ahí ya tienes claro lo que quiere y es más complicado fallar.

La web, Lifehacker, ha publicado una serie de ideas para aquellas personas que no sepan qué regalar en Navidad y de esta forma ser originales y no optar por lo típico. Y sobre todo, si la persona a la que piensas regalar tiene prácticamente todo lo que quiere y no sabes cómo sorprenderla, aseguran que serán un acierto.

Ofrecer una experiencia

Sin duda, la palabra experiencia, abarca una gran cantidad vivencias. Puede ser asistir a un curso de cocina, cata de vinos, comer en un restaurante que esa persona estuviera esperando durante mucho tiempo y que por circunstancias no haya podido ir, una entrada a un concierto. También se puede optar por algo más relajante como un masaje y así darle una alegría al cuerpo, que en ocasiones es necesario.

También, algo que puede hacer ilusión es asistir a un parque de atracciones, ir a un cine de lujo, o incluso regalar una entrada para algún evento deportivo para aquellos que sean fanáticos de un equipo. También, se puede posponer el regalo a verano para cuando sean las temporadas de festivales y regalar una entrada para ello.

Un viaje a ciegas

Viajar es algo que le gusta a casi todo el mundo. Los viajes siguen siendo la excusa perfecta para muchos que están en su zona de confort y así desconectar. Pero si a esto se suma que el viaje es sorpresa y que no se espera para nada el destino, la ilusión es mucho mayor. Una buena opción, son los viajes que ofrecen los paquetes de Waynabox.

Contienen viajes sorpresa con una duración de 3-5 días donde el destino es la gran incertidumbre, ya que no se conoce hasta dos días antes de despegar. Con tan solo un clic, el usuario solo tendrá que indicar sus preferencias en cuanto a fechas o ciudad de partida. Asimismo, son los usuarios los que también pueden llegar a descartar los destinosque no desee a medida que va realizando la compra.

Suscripciones a plataformas

En este campo hay muchas opciones, están las plataformas para escuchar música, ver vídeos y también para los amantes del cine y las series, hay una gran variedad de oportunidades. Además, en cuanto al pago, que al fin y al cabo es lo más importante, se puede hacer de forma mensual, semestral o anual.

Regalar algo para los dos y de lujo

Aquí puede entrar en juego, por ejemplo, un perfume que no sea barato y que pueda servir para el uso diario. También un vino que sea caro, pero que por el precio la persona, a pesar de que le gustaría disfrutarlo, no se ha planteado su compra. Y ahora, algo que tiene un precio desorbitado es el aceite oliva. Y es que en noviembre lo llegamos a encontrar un 73,5% más caro que hace un año y un 10% más que a finales de verano.