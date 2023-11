La emotiva carta de un niño de 8 años a los Reyes Magos: "Si no es mucho pedir, una sábana"

Las actividades solidarias enriquecen no sólo a los destinatarios, sino que también sorprenden a quienes las promueven. Eso mismo ha ocurrido con una iniciativa llevada a cabo por Cáritas Gandía y una de esas “empresas con corazón” siempre dispuestas a colaborar, en este caso, el Grupo Peisa.

A esta empresa junto a la iniciativa de Cáritas Gandia se les ocurrió que podían favorecer a 90 niños, ayudando los propios trabajadores a los Reyes Magos para proporcionarles los regalos que pudieran desear en estas fiestas. Llamó la atención la carta de un pequeño colombiano de tan solo 8 años de edad. Se trata de Manuel, que vive con su madre, Silvia, en Gandia desde hace un año y medio, y que sin trabajo, ni muchos recursos, sobrevive por 300 euros en una habitación alquilada de una vivienda compartida con una simple litera que paga como buenamente puede.

La carta a los Reyes Magos

Manuel como a cualquier niño le gustan los juguetes pero con la edad de 8 años es conocedor de las dificultades por las que está pasando su madre. Por ello, pese a su corta edad es buen conocedor de la difícil situación que atraviesan y en la carta a los Reyes Magos pide “algo de ropa de nueva y, si no es mucho pedir, una sábana”. Esta carta la ha escrito el propio Manuel a raíz de una iniciativa conjunta entre Cáritas y una empresa con corazón que se ha brindado a ayudar a los Reyes Magos para que lleguen regalos a 90 niños.

Silvia asegura que en esa pequeña habitación en la que viven les falta prácticamente de todo, pero Manuel no se cansa de decirle a su madre "que no se preocupe, que ya le podrá dar cosas cuando consiga un empleo".

Silvia y su hijo Manuel en su habitación alquilada





Historia de vida llevada al límite

Silvia y su hijo tuvieron que huir de Colombia, un país con un elevado nivel de delincuencia, cuando Silvia se separó del padre del niño. Según narra Silvia, la madre del pequeoño, la ex pareja se había metido “en problemas” serios, y aunque ya no había relación, temían por sus vidas. En su país, en ambientes poco deseables, son habituales y conocidos los ajustes de cuentas y las venganzas hacia familiares cuando no se localiza al principal objetivo. Ante la posible amenaza de que pudiera suceder lo peor, Silvia tomó la decisión de venir a España aunque sólo disponía del contacto de su hermana que también vive aquí sin apenas recursos.

En busca de una oportunidad

De momento, Silvia ya tiene los papeles desde el verano y a partir del próximo 20 de diciembre ya podría trabajar. Está a la espera de que para esa fecha pueda tener alguna empresa que se interese en ofrecerle un puesto de trabajo para ayudarle a ella y a su hijo Manuel a salir de la delicada situaciión en la que se encuentran. Sin duda sería el mejor regalo de esta Navidad para ellos, asegura Silvia.

Silvia y su hijo reciben atención de Cáritas Gandia desde que llegaron: la madre ha recibido formación en limpieza, cuidado de mayores y cocina básica española. También se ha puesto a su disposición la asesoría jurídica y ha recibido tarjetas de alimentación. Por su parte Manuel recibe apoyo escolar. Con esos nuevos conocimientos está intentado que le sea un poco más sencillo incorporarse al mercado laboral cuando llegue ese ansiado permiso y su propio deseo para estas fiestas: encontrar un empleo.

En caso de que fuera de interés para cualquier empresa el ofertar una oportunidad de trabajo para Silvia, no tiene más que ponerse en contacto con Cartias Gandia y les ofrecerán toda la información necesaria para ponerse en contacto con la familia.