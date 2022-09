El pequeño cambio que debes introducir en tu dieta si quieres adelgazar de forma más rápida

El final del verano y la vuelta a la rutina supone retomar aquellos hábitos que habíamos dejado más apartados durante el verano, como hacer deporte de manera regular o volver a comer de manera más saludable. Además, son muchos los que se proponen perder unos kilos que han cogido durante este periodo de descanso.

En este punto, es habitual recurrir a dietas milagro, a otras que cuentan con varias horas de ayuno y que se hacen realmente difíciles de seguir o de buscar consejo en amigos o conocidos que estén en tu misma situación. Por su parte, hay otros que tiran de fuerza de voluntad y dejan de comer dulces, grasas y alimentos de este tipo, esperando ver resultados.

Qué es la dieta disociada y en qué consiste

Una opción de dieta que puede ser fácil de seguir, ya que no es muy restrictiva y con la que es posible perder peso de una forma relativamente rápida, es lo que se conoce como dieta disociada. Es un modelo de dieta que califica los alimentos en varios grupos y algunos de ellos no se deben mezclar entre sí. Esto supone que puedes comer de todo, es decir, no hay que eliminar alimentos de nuestro día a día, pero sí tomarlos en comidas separadas.

El primer grupo es el de los alimentos proteicos, que son los que tiene más proteínas y son de origen animal. Aquí se engloba la carne y el pescado, así como los lácteos y los huevos. El segundo grupo son los glúcidos, que tienen principalmente hidratos de carbono. Aquí tenemos desde legumbres hasta patatas, cereales o derivados, así como dulces en general. Por último, hay un tercer bloque que es lo que se conoce como neutros, que incluye tanto verduras y hortalizas como otros como pueden ser el aceite de oliva o la mantequilla.





La clave de esta dieta es no mezclar en la misma comida los proteicos con los glúcidos. Eso sí, los neutros se pueden combinar con ambos grupos. Como ventaja está el hecho de no tener restricciones, más allá de usar el sentido común y no consumir alimentos que no son saludables como la bollería industrial o la comida rápida.

Pese a no tener más pautas, sí se recomienda cumplir con algunos otros puntos, como puede ser el hecho de no consumir alcohol durante dicha dieta, así como evitar comer fruta con el estómago vacío y la combinación de frutas dulces y ácidas. Aun así, el mejor consejo para comenzar una dieta, aparte de las ganas y la fuerza de voluntad, es acudir a un especialista que te dé pautas precisas para tu cuerpo y te haga un seguimiento pautado.