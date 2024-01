La palabra del castellano que todos piensan que proviene del catalán pero en realidad es al revés

Algunas cifras apuntan a que en todo el territorio español y, concretamente en las regiones con lenguas similares al catalán, existen un total de casi 9 millones de personas que hablan bien tanto mallorquín, valenciano como el propio catalán. Y, sólo en Cataluña, habría más de 5 millones de catalanoparlantes que dominen el idioma. Así, una lengua que comparte tantas similitudes con el castellano, y que proviene al igual que ella de orígenes romances del latín, hay un cruce de palabras que provienen de un lado y de otro y que se terminan por implantar en el castellano y viceversa.

De hecho, hay una palabra en concreto que muchos piensan que etimológicamente proviene del catalán cuando, en realidad, es al revés. Pero no sólo vamos a centrarnos en ella, si no que hay que reconocer que hay toda una lista de términos que sí que provienen de la lengua de Cataluña y que han conseguido implantarse en el uso del día a día del español.









Palabras españolas que sí que vienen del español



Algunas de ellas son, por ejemplo, el conocido como 'alioli', la salsa de ajo, aceite y huevo. En otros territorios de España no se usa ese término, si no que, por ejemplo en Aragón, se refieren a ella como el 'ajoaceite' que, en realidad, debería tener la diferencia del 'alioli' en que no lleva huevo en la receta. Otra palabra catalana que ha calado en el castellano es 'añorar', la variante catalana de 'nostalgia' y 'morriña'. En latín podemos encontrar el término 'ignorare' que se traduce como “no saber dónde está algo o alguien”. Ya sabemos que en español se tradujo tal cual, pero en catalán terminó derivando en 'enyorar', añadiendo el matiz de que esa pérdida implicaba un sentimiento de pena.

Otra curiosa que se emplea mucho en castellano es 'borracho'. Y es que en el catalán se emplea la palabra 'morratxa' para referirse a una suerte de redoma o vasija donde se servía el vino. En algún momento de la historia se cambió la primera letra por una b y al que se aferraba a la redoma se le empezó a conocer como el 'borratxo'. También podríamos mencionar otros casos muy comunes del español como 'cantimplora', 'capicúa' o 'faena'. Pero desde luego no podemos hablar de la siguiente.









La palabra que no viene del catalán, si no del castellano



Así, si buceamos en cualquier noticia del tipo: “Las cinco palabras del catalán que más influyen en el castellano”, puede que nos encontremos una que, en realidad no pertenece al listado, y es 'bandolero', un término que, curiosamente, dio origen a una de las series infantiles más famosas en la otra punta del país.

Y es que se trata de una palabra que, aunque parece venir del catalán, lo hace del castellano. Hay que remontarse a la palabra bando, traducida, eso sí, como facción o grupo, y que apareció primero en castellano, y provenía del gótico 'bandwo', que significa 'bandera' o 'emblema'. El catalán la adoptó entonces como bàndol. A partir de ahí todos aquellos que formaban parte de de uno de esos bandos se les conocía como 'bandoler, que luego acabó adaptándose al castellano como 'bandolero'.