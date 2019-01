Un padre engaña a su hija convirtiendo unas coles de Bruselas en bombones

Judy Brown, cantante, tuitera y amante de las bromas a su padre, aprovechó el ambiente festivo y distendido de la Navidad para preparar y gastar una de las bromas virales más épicas que circulan por Internet estos días: la de convertir coles de Bruselas en Ferrero Rocher.

Al padre de Judy le encantan los bombones Ferrero. De hecho, son sus bombones favoritos y en Navidad no pueden faltar nunca en la mesa. Para la familia, incluida la propia Judy, esto es un secreto a voces, por lo que la joven aprovechó el dato para planear la broma.

I am still chuckling. I will all day long. I know his retribution will be swift and terrible, but no Christmas gift could be greater than this: seeing my Dad, despite his efforts to avoid it, unwittingly eat a raw sprout. Merry Christmas, one and all. pic.twitter.com/RYV6pvYqbe