El objeto de los años 70 que puedes tener en casa y por el que puedes ganar mas de 180 euros: un tesoro para los coleccionistas

Muchas veces, tenemos tesoros en nuestros hogares. Y no lo sabemos. Están ahí, en un trastero . O guardado en un armario. De pronto, un día, te acuerdas de ese objeto. Lo buscas en internet, por si acaso y... ¡te llevas una auténtica sorpresa!

En este caso, y según recoge el portal Todocoleccion.net, la alegría te la puedes llevar si cuentas con una 'Polaroid SX-70 Land Camera' que se vende por 190 euros y en buen estado.

Su historia

La Polaroid SX-70 fue presentada en 1972 y supuso una auténtica revolución en la fotografía. Se trataba de la primera cámara réflex instantánea plegable del mundo, tiene un diseño en acero y cuero que permitía obtener imágenes en color en apenas unos minutos sin necesidad de laboratorios ni químicos.

Su sistema usaba cartuchos de película integral con una batería incorporada, lo que facilitaba su uso y la hacía muy accesible para cualquier persona. Aunque su precio de salida en Estados Unidos rondaba entre los 99 y los 233 dólares y rápidamente se convirtió en un icono cultural.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

Muchos artistas la adoptaron como herramienta creativa, mientras que su publicidad la mostraba como símbolo de modernidad y estilo de vida sofisticado. Durante décadas fue un objeto de deseo, pero con la llegada de nuevas tecnologías Polaroid entró en declive hasta su quiebra en 2008.

Sin embargo, la SX-70 resurgió gracias al proyecto Impossible Project, que retomó la producción de película instantánea y restauró cámaras para nuevas generaciones. Hoy en día, la SX-70 se considera una pieza de culto incluida en colecciones de museos como el MoMA, y su legado perdura como una de las creaciones más influyentes en la historia de la fotografía y el diseño industrial.

Otro objeto de los 70

Vas a poder encontrar un ejemplar del 'Figura Star Wars Vintage BOBA FETT TW COMPLETE' valorado en 250 euros, si tienes uno de estos revisa rápido porque puede ser tu oportunidad de conseguir dinero por algo guardado cogiendo polvo.

La figura de Boba Fett fue lanzada por primera vez en 1979 por la compañía ' Kenner' como parte de la línea original de juguetes de 'Star Wars'. Boba Fett todavía no había debutado en pantalla en 'El Imperio Contraataca ', pero su misteriosa armadura ya lo había convertido en un personaje atractivo para el público.

Imagen de recurso

Inicialmente, Kenner promocionó la figura con un cohete rojo en la espalda que se podía disparar. Este mecanismo de era lo que haría especial al personaje. Sin embargo, antes de que llegara al mercado, la compañía decidió eliminar esta función por motivos de seguridad.