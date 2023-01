Una empresa de trasteros revela lo más extraño que han encontrado en uno

La noticia ha dado la vuelta al mundo: Mari Kuondo, la gurú del orden, la que nos ha enseñado a guardar las camisetas enrolladas en lugar de dobladas, dice ahora que se rinde y deja huérfanos así a miles de seguidores que tiene en las redes sociales, que han comprado sus libros y que hasta han visto su docuserie en una conocida plataforma digital.

Pues la “reina del orden”, aquella que nos recomendó “tirar todas las cosas que no nos dieran alegría”, quiere ahora pasar más tiempo con sus hijos y no tiene más remedio, o eso dice, que sacrificar la limpieza y el orden de su casa.

Seamos más o menos ordenados o, precisamente, porque somos un desastre, todos en algún momento hemos puesto en práctica, o al menos lo hemos intentado, el método KonMari, que nos enseñaba a organizar nuestros armarios, cajones, estanterías y hasta la despensa. Una misión, casi imposible, cuando tienes familia. Es lo que nos lo ha contado Beatriz Mielgo, una madre de Zamora que tiene dos hijos: un niño de 10 años y una peque de 5. Ella dice que "siendo madre de dos niños intento tener mi casa ordenada. Y digo intento porque se queda en eso (...) Es casi una misión imposible".

Luego, a la hora de ordenar nuestra casa, encontramos que tenemos cosas que no caben en nuestro hogar. Pues una opción para poner orden en nuestra vida que se está poniendo muy de moda es alquilar un trastero. En España, solo en el último año 2022, se han creado 450 empresas dedicadas a este negocio. José Pombo es el CEO de Store More y nos recomienda hacer antes una selección para que no nos salga demasiado caro. "A la hora de hacer un orden, y como parte de cualquier orden, hay que hacer una clasificación en que tiras parte de las cosas, porque vemos que no son tan útiles, porque no las vas a volver a utilizar y así te vas quedando con lo que sí vas a utilizar", explica.

Y aquí viene la pregunta del millón: ¿Pagar para alquilar tener este espacio adicional nos hace más ordenados o no? Según José Pombo "a la gente le gusta tener relativamente ordenado el trastero. De hecho, hay mucha gente que pone estanterías y que lo deja bastante prolijo para luego poder entrar y usar el trastero".

Entre los clientes más habituales de estos trasteros de alquiler estás todos aquellos que no tienen espacio en sus casas, pero también autónomos que se dedican al comercio on line y pequeñas empresas, que guardan en los trasteros objetos y enseres que son de lo más curiosos. Es tanta variedad, los objetos y enseres que se guardan como nos cuentan desde Store More. "Hemos visto de todo, desde síndrome de Diógenes hasta cenizas de algún familiar y que algún compañero del sector se ha encontrado".

Pues en esta misión imposible de poner orden, aunque ya no esté Mari Kuondo no estamos solos. En nuestro país una de las influencers del orden y la limpieza más famosa es Begoña Pérez, madre de siete hijos, y es capaz de mantener todo y a todos a raya, sobre todo el orden. Su alter ego en las redes es la ordenatriz. Solo en Instagram tiene más de 900.000 seguidores que le piden consejos para todo tipo de cuestiones domésticas: desde quitar una mancha difícil a ordenar la habitación de un adolescente.

"Tenemos que pensar que el orden no es lo mismo a los 20 años que a los 50, con un hijo que con 7", explica Begoña. "Tenemos que ordenar y guardar las cosas después de utilizarlas. Esto parece muy obvio, pero con adolescentes esto se hace un poquito duro y ahí tenemos que estar los adultos", agrega.

Con respecto a si es posible poder aprender a ser ordenados, Begoña asegura que sí es posible. "Hay gente que tiene un don, el don del orden (...). Pero se puede priorizar, se puede aprender y así empecé yo en esto, para aprenderlo", cuenta. Begoña aprendió el orden gracias a Mari Kuondo, justo en un momento delicado de su vida: la muerte de su padre. Tras terminar el duelo se dio cuenta de que la casa se le venía encima. Fue en ese momento en que se dio cuenta de que el orden material viene influido por el orden interior (el de nuestra mente) y viceversa. Abrió la cuenta en 2019, se puso a ordenar, volvió a leer el libro de Mari Kuondo, y pensó que tenía que poner el orden como su "modo de vida", por ser algo fundamental. "Empezar un orden desde cero cuesta", añade.

Para poder empezar a ser ordenados tenemos que empezar por pararnos, tal y como explica la ordenatriz, "pararnos con tranquilidad. Parece una obviedad, pero vamos tan rápido que ni ordenamos ni nada. Usamos y usamos y, mientras nos va dando un servicio relativo, estamos cómodos". Pero, si estamos incómodos y no sabemos por donde empezar, tenemos que comenzar "con lo primero que nos ponga nerviosos", explica. Es decir, empezar con lo que más nos cuesta.