Un nutricionista alerta del peligro que esconde quitarle la pulpa al zumo de naranja

El nutricionistaPablo Zumaquero explicaba este fin de semana las consecuencias que puede tener para nuestro cuerpo el quitarle la pulpa al zumo de naranja. Y es que el especialista ha publicado un libro titulado ‘El lunes ya empiezo la dieta’, en el que se encarga de derribar muchos de los mitos recientes sobre la dieta y, concretamente, sobre la bebida estrella de los desayunos en muchas casas españolas.

Lo ha hecho a través de una entrevista en El Español, en la que habla también de otros ‘mitos’ como que la fruta engorda o que una copa de vino al día es saludable. Aborda además el tema del rechazo cada vez más habitual entre el sector de la nutrición a recomendar hacer dietas estrictas. En palabras de Zumaquero, se trata de hábitos que crean con el tiempo una mala relación con la comida o efectos rebote.





El peligro de quitarle la pulpa al zumo de naranja

Sobre el zumo de naranja, el nutricionista se muestra muy en contra de esa demonización creciente desde algunos sectores que instan a abandonar el exprimido de la fruta y piden que se coma la pieza completa. Zumaquero reconoce, eso sí, que “lo mejor es que te comas la fruta entera por la fibra que tiene y, sobre todo, por la masticación”. No obstante, recuerda que no podemos ingerir la misma cantidad de piezas masticadas que exprimidas. “Te animo a que mañana intentes comerte cuatro naranjas seguidas, no creo que puedas. Pero un zumo de cuatro naranjas te lo bebes en 20 segundos y tiene las mismas calorías y azúcares que contienen esas cuatro naranjas”.









Eso sí, hay muchas personas que rechazan la pulpa, bien porque les resulta desagradables o les sabe amargo. El experto subraya que “si nos hacemos un zumo lo mejor es que contenga la fibra porque retrasa el vaciamiento del estómago, nos mantiene satisfechos más tiempo y da de comer a la microbiota, que es importante pero no tanto como se quiere decir ahora”.

Eso sí, rechazo total a quien le quita la pulpa al zumo de naranja: “Lo peor es el zumo de fruta colado, es prácticamente una Fanta”. Así, aconseja que “si te tomas un zumo, coge la fibra que se queda en el exprimidor y échala en el vaso”. “Tampoco es un veneno y con la frecuencia correcta no te va a causar diabetes, no hay que obsesionarse con eso”, deja claro Zumaquero.









Un desayuno bueno para el corazón

También sobre nutrición recientemente derribaban otro mito: comer demasiados huevos es malo. Y es que, con la llegada y la popularización del fitness cada vez son más las personas que toman más de un huevo al día, incluso más de uno en el desayuno debido a su alto contenido de proteínas. Eso sí, un huevo tiene 113 Kcal aproximadamente, con proteína de alta calidad, casi no posee hidratos de carbono, y de sus grasas la mayor parte son monoinsaturadas y se concentran en la yema de huevo. El huevo es rico en hierro, zinc, fósforo, potasio, calcio, ácido fólico y vitaminas A, D, E B3, B12.

Son varios los estudios que apuntan a que comer más de uno al día puede ser beneficioso. Uno de ellos data del año 2020, en la revista científica The American Journal of Medicine. Un metaanálisis de 23 estudios en los que se había analizado el efecto para la salud del consumo de huevos que, en total, sumaban algo más de 12 años de seguimiento y una población de más de 1.400.000 individuos. El resultado aportó un punto de vista más amable sobre los huevos.