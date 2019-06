Norma Duval asegura que Cristina Pedroche le está copiando los vestidos

Estamos en junio pero cualquier momento es bueno para seguir hablando de una de las citas más importantes del año: las Campanadas. La noche de fin de año es una de las citas que no pueden faltar en el calendario y desde hace unos años ha cambiado nuestra manera de vivirla. Ya no solo nos tomamos las uvas sino que también comentamos los estilismos de las presentadoras, especialmente los de Cristina Pedroche, que lleva ya cinco años sorprendiendo con sus looks.

La última en hablar acerca de los vestidos de Pedroche ha sido Norma Duval. Y lo ha hecho sin cortarse ni un pelo y sin importarle lo que pudieran decir. Sus declaraciones han sido de lo más contundentes, y no ha dudado en acusar a la presentadora de plagio: “Lleva trajes copiados de los míos de hace 30 años”. Recordamos que la exvedette lucía vestidos de lo más extravagantes para la época, causando sensación, por lo que no le sorprende que lo sigan haciendo tantos años después.

Las transparencias no son cosa del presente. Duval presume en sus redes sociales de sus actuaciones en televisión en las que iba vestida con trajes imposibles y no duda en rescatarlas para que todos sus seguidores puedan volver a disfrutar de ellas. La también presentadora se ha pronunciado sobre los vestidos de Nochevieja de Pedroche en el programa 'Retratos con alma' de TVE, conducido por Isabel Gemio.

“Le diría a Cristina Pedroche que le cosan un poquito mejor los trajes. Pero bueno, me parece bien. ¿Por qué no? Pero me veo reflejada en ropa que lleva que yo llevaba hace muchísimo tiempo”, añadió la actriz suavizando un poco la situación. Por el momento Pedroche no se ha pronunciado acerca de estas declaraciones ya que se encuentra de vacaciones en Cádiz con su marido. Tendremos que esperar a ver si dice algo en sus redes sociales o en 'Zapeando', el programa en el que colabora.