La mujer de Bertín Osborne informa sobre el positivo de su hijo Kike por coronavirus: "Ya llevamos una semana"

La noticia saltaba a los medios la pasada semana. Kike, el hijo de Bertín Osborne y Fabiola Martínez con parálisis cerebral, había dado positivo por coronavirus. Una noticia que llevaba el miedo y la incertidumbre hasta su hogar puesto que el joven forma parte de los grupos de riesgo ante la enfermedad.

En una entrevista en la revista "Semana", Fabiola ha dado los detalles de cómo se encuentra su hijo y cómo pudo contagiarse. La mujer de Bertín manda un mensaje de tranquilidad al asegurar que kike lleva una semana con el virus detectado pero que no presenta síntomas. Una situación que agradecen a Dios y que esperan que se mantenga hasta que el virus desaparezca.

La pareja cree que Kike se contagió en Madrid. El joven pasó el confinamiento en Sevilla, pero con la llegada del nuevo curso se trasladó a su casa habitual de Madrid. Fue en la capital de España donde se contagió, según cuenta su madre. Toda la familia está pasando la cuarentena, mientras que Bertín se encuentra en Sevilla grabando su nuevo programa para Canal Sur. El cantante y presentador no estuvo en contacto con su familia en los últimos días, por lo que se considera que no está en riesgo. "Desde que volví a Madrid con los niños no le hemos podido ver", asegura Fabiola.

La esposa de Bertín anunció el positivo de su hijo a través de Instagram. “Llegó el corona a nuestra vida… Kike ha dado positivo en una prueba PCR así que nos toca cuarentena hasta dar negativo. Él se encuentra bien, está asintomático. Dios quiera que siga así hasta que todo pase. Os iré contando. Beso a todos”.

SU HIJO, UN EJEMPLO DE LUCHA Y SUPERACIÓN

Tanto Fabiola como Bertín siempre hablan de su hijo como un milagro. Nació para ser un ejemplo de lucha y superación y gracias a su historia muchos otros niños en su misma situación consiguen salir adelante. Lo hacen a través de la labor de la fundación que han creado ellos mismos, la Fundación Bertín Osborne.

Ambos no dudan en mostrar todos los avances de su hijo, y lejos de esconderlo por tener una enfermedad, siempre han apostado por enseñar a la gente que con cariño y esfuerzo, las cosas se pueden conseguir. Muchas veces son criticados por ello, pero lo hacen con el único fin de dar visibilidad a la enfermedad. “No solo no lo vamos a esconder sino que además es inspiración para muchos otros niños”, explicó Fabiola en una de sus últimas entrevistas en televisión.