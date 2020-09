Los miedos de Bertín Osborne se vuelven realidad: su hijo Kike, positivo por coronavirus

Cuando el coronavirus llegó a nuestras vidas, Fabiola y Bertín Osborne tuvieron claro desde el principio que iban a permanecer confinados en su casa de Sevilla. Una enorme finca en la que sus hijos pudieran estar al aire libre y disfrutar del campo en la que han estado a salvo, hasta ahora. Su mayor miedo siempre ha sido que su hijo Kike, persona de riesgo por haber nacido con una parálisis cerebral contra la que lucha cada día. Y ahora tendrá que hacer frente a otro nuevo enemigo, el coronavirus, que ha llegado a su vida por sorpresa y esperemos que no para quedarse.

La encargada de dar la noticia ha sido la propia Fabiola en sus redes sociales, donde ha compartido una imagen de ambos con mascarilla y unos vídeos en sus historias de Instagram en los que explica su situación, que por el momento es muy buena para lo que podría haber sido. El pequeño Kike, de 13 años, se encuentra bien y está “fuerte como un toro”, tal y como ha dicho su madre y se puede comprobar en estos vídeos que ha mostrado. Una buena noticia dentro de lo malo que han afrontado con mucha positividad en la familia.

Kike, el hijo de Fabiola y Bertín Osborne, positivo en coronavirus

“Llegó el corona a nuestra vida… Kike ha dado positivo en una prueba PCR así que nos toca cuarentena hasta dar negativo. Él se encuentra bien, está asintomático. Dios quiera que siga así hasta que todo pase. Os iré contando. Beso a todos”, ha escrito Fabiola Osborne en sus redes sociales, dando a conocer la noticia de que su hijo mayor, que nació con parálisis cerebral y al que han tenido muy cuidado para que no cogiera el virus, finalmente lo ha cogido y está luchando contra él.

“Aquí estamos. Después de tanto protegernos, confinarnos, aislarnos, y todo lo que indicaban hacer, lo hemos pillado. Con este virus tenemos que aprender a convivir, como nos ha pasado con otras muchas enfermedades a lo largo de la historia, y esta va a ser una más, de la que habremos aprendido”, ha explicado muy positiva la mujer de Bertín. Además, ha querido contar su historia y tranquilizar a todos sobre el estado de salud de su hijo, al que también ha mostrado en el vídeo para que veamos que se encuentra bien.

“Con respecto a nosotros os cuento que increíblemente quien lo ha pillado en casa ha sido Kike. He aquí el foco de la cuestión", ha dicho mostrando a su hijo en el jardín de casa. "Pero ahí está el campeón, fuerte como un toro y esperando que pasen los días indicados de la cuarentena y ver cómo va evolucionando. Pero estamos bien, ya os iré contando”, ha concluido. Un bache más en la vida de la familia que afrontan con la misma fuerza que han demostrado siempre y con una sonrisa, aunque no podamos verla a través de sus mascarillas.

Kike, un gran orgullo para toda la familia

Tanto Fabiola como Bertín siempre hablan de su hijo como un milagro y es que lo es. Nació para ser un ejemplo de lucha y superación y gracias a su historia muchos otros niños en su misma situación consiguen salir adelante. Lo hacen a través de la labor de la fundación que han creado ellos mismos, la Fundación Bertín Osborne. “Sentimos que estamos en el camino y que tenemos que seguir haciendo cosas. Que todas esas familias anónimas nos den las gracias a nosotros, que en cierta forma lo tenemos bastante más fácil en muchos aspectos, me hace sentir superorgullosa de todo lo que hemos conseguido con la Fundación", explicó Fabiola, directora de la fundación.

Ambos no dudan en mostrar todos los avances de su hijo, y lejos de esconderlo por tener una enfermedad, siempre han apostado por enseñar a la gente que con cariño y esfuerzo, las cosas se pueden conseguir. Muchas veces son criticados por ello, pero lo hacen con el único fin de dar visibilidad a la enfermedad. “No solo no lo vamos a esconder sino que además es inspiración para muchos otros niños”, explicó Fabiola en una de sus últimas entrevistas en televisión.

Aunque, eso sí, no significa que todo sea perfecto, también tienen sus momentos malos e incluso la mujer de Bertín Osborne ha llegado a confesar que ha necesitado en varias ocasiones ayuda psicológica y que para nada se siente una supermamá por desvivirse cada día por su hijo. “Tenemos que permitirnos la licencia de no poder, de no llegar, de llorar cuando te apetece y lo sientes, hay que soltarlo”, aseguró.

