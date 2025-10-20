Marimar: "Mi marido me llamó, cogí a mi hijo de 2 años, lo monté en el coche y me paró la Guardia Civil. Llegué a las 5 de la mañana y bajó corriendo con su pijama"

En el 900.50.60.06, nuestros 'Fósforos' nos cuentan sus historias de amor. Todo viene a raíz de la boda de nuestro querido Alberto Herrera. Mariluz es la primera oyente en contar su historia. Afirma que ella tenía una pandilla de amigos desde los 16 a los 18 años. Era pandilla de verano "y siempre tenías un noviete. Yo tenía siempre el mismo novio todos los veranos. Cuando llegamos a una edad, que terminas la carrera y empiezas a trabajar y no vas al sitio de veraneo, dejamos de tener relación".

Hasta que, cuenta, 26 años después, "recibí una llamada de una persona y me dijo quién era. Sin decirme quién era, sabía que era él. Luis siempre había vivido en unas islas y por eso era más difícil la comunicación. Me dijo que estaba en la península y me preguntó si estaba casada".

Así, le acabó diciendo donde estaba. Él fue. A los 2 años, se casaron y ya llevan 16 años casados.

Dice que Luis siguió su vida. Se casó. Se separó. Decidió volver a la península, cerca de dónde ella vive. Le encontró. Después de 26 años, "ese día parecía que hacían 2 meses que no nos habíamos visto". Inmediatamente después, Ana cuenta que la locura no la cometió ella. Fue su marido. Se casaron jóvenes. Ella tenía 24 años. Él, 25. Lo que pasa es que llevaba mucho tiempo enferma. No sabían lo que era. Dos meses antes le diagnosticaron una enfermedad. Era de por vida. Ana le advirtió. Desde entonces, siempre están juntos. Estos años "él ha sido un amor. Siempre pendiente. La confianza y el hablar entre nosotros es fundamental. Ha sido un gran apoyo".

¿Y Elvira? Esta 'Fósfora' relata que su historia es muy bonito. Su marido hizo la mili con su hermano y, su hermano, le llamó por teléfono. Se puso Fernando. El que ahora es su marido. Le dijo que había visto una foto suya "y que estaba muy buena. Le dije que esas cosas no se podían decir. Recibí una carta de él pidiéndome perdón. Pedía que le escribiese y empezamos la relación por carta. Llevamos 43 años casados".

Alamy Stock Photo Muñecos de una tarta de boda

Una oyente, llamada Cuca, ha contado la historia de su madre y su hermana. Dice que su madre, cuando era joven, daba un paseo por el Paseo de Gracia. Su padre la vio. La familia de su padre no aceptaba a la familia de su madre. Y, pese a todo, se casó con ella. "Es una historia muy bonita. Mi padre se murió joven. Con los años, mi hermana conoció a un chico. Se enamoraron. Se veían 15 días al año. Esperó 21 años para escaparse de casa e irse con él", explica.

"le llamé para darle los buenos días y bajó corriendo con su pijama"

Inmediatamente después, Marimar cuenta que lleva con su marido desde los 13 años. Han tenido 10 años de noviazgo.

Por circunstancias de la vida, él tuvo que ir a la costa a trabajar "y dejar a la familia. Una noche me llamó porque tenía un grave problema con los proveedores. Cogí a mi hijo de 2 años, lo monté en el coche, puse el colchón de la cuna detrás y una bolsa de chupetes. A mitad de camino, me paró la Guardia Civil. No sé lo que pensarían. Llegué a las 5 de la mañana. Aparqué enfrente de donde vivía él. Cuando vi que aclaraba el día, le llamé para darle los buenos días. No sé cómo lo hizo, pero bajó corriendo con su pijama. Desde entonces, llevamos 23 años aquí".

Control de tráfico de la Guardia Civil

Alejandra, por otra parte, dice que cuando conoció a su marido le llamó para decirle si podían irse a esquiar. Se fueron a esquiar y "el primer día no pudimos salir. Yo rezando todo lo que sabía. A la mañana siguiente, salía un sol espléndido. Me monté, poniéndome los esquís. Mi marido esperándome. Cuando me monté en el telesilla.... yo no había ni ido a la nieve. Subimos arriba y me dijo que saltase y me deslizase. Empecé a apartar a la gente".

La historia de amor de Elena también es bonita. Se prometió con su marido en 2019. En 2020 vino la pandemia y veían cómo se cancelaban bodas de la gente que iban conociendo. Al final, "teníamos claro que solo eran 3 cosas importantes para celebrar el matrimonio: él, yo y Dios. Algunos familiares pudieron asistir. Va todo muy bien".

Por último, María afirma que todo empezó cuando ella tenía 16 años. Vive en Montijo (Extremadura). Pasó por una acera y vio a un chico pasar. Se fue a la plaza del pueblo "y él todo el rato detrás con otros amigos. Le dije que por qué me seguía. Me dijo que le había gustado".