Un motorista conduce por una carretera madrileña y no da crédito a lo que lee encima de la matrícula de un coche: afecta a la DGT

Las redes sociales nos permiten descubrir historias de lo más disparadas y curiosas. Un ejemplo de esta premisa es el vídeo que ha publicado un usuario en TikTok llamado @pablo_gsxs750. En uno de sus vídeos, lo que ha hecho es contar lo que se ha encontrado yendo en moto por la carretera.

"Iba tan tranquilo... y veo esto...", escribía al comienzo del vídeo para dar pie a unas imágenes en las que se ve una carretera clásica que puedes encontrar en España. Lo curioso es que lo se ve instantes después. En un momento dado, este chico se acerca a un coche amarillo que tiene próximo a su moto. Y, en ese coche, ve que hay unas letras justo por debajo de la matrícula.

Ese es el coche en el que hay un mensaje muy particular

Ahí, en ese vehículo, podía leerse "La DGT nos roba sin escrúpulos". Una frase muy escueta, pero que llamaba mucho la atención, pues se ha convertido en viral en la red social anteriormente citada. Suma ya casi 1.000 'likes' en poco más de 24 horas.

Los comentarios son muy dispares.

"Yo lo único que veo es un camión por el tercer carril y hay dos para la misma dirección", "para vivir en sociedad hay que respetar a los demás. Y el que no las cumple, se sanciona", "la primera multa épica" o "respeta las normas de circulación y no te "robará". Qué curioso que la única vez que me han "robado" fuese mi culpa por incumplir normas de circulación...¿Qué malos son, eh?", son algunos de los muchísimos mensajes que pueden leerse por parte de algunos usuarios que analizan el trasfondo de esa pegatina que, este motorista, leía en un coche que se encontraba en una carretera española.

Va por la M-30 con su coche, se cruza con otro conductor con un perro y no da crédito: "Lo mejor del día"

En otra carretera, muy típica madrileña... la M-30, se producía una escena curiosa, como en la historia anterior. En otro vídeo compartido en TikTok, se veía a un perrito en una ventana con unas gafas de sol. Una escena que no pasó desapercibida, en este caso, por una usuaria.

Estos pequeños instantes pueden servir para recordar que, en medio del ajetreo cotidiano, hay espacio para la ligereza y la conexión humana, incluso en las circunstancias más imprevistas. La carretera, a menudo vista como un simple medio de transporte, se convierte así en un escenario de interacción y convivencia en la gran ciudad.

