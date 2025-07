Se hace millonario con el Euromillones y lo que hace su hermano al enterarse crea un cisma familiar: "Ni de coña"

Debbie y Richard Nuttall han ganado una fortuna de 61 millones de libras (equivalente a 7,1 millones de euros). La pareja ha manifestado su intención de compartir parte del dinero con familiares y amigos. Sin embargo, hay una notable excepción en sus planes: Glen, el hermano de Debbie.

Se pelearon cuando ambos acaban de cumplir la treintena, después de que Debbie se separara de su primer marido Paul, amigo de Glen. Veinte años después, siguen sin hablarse.

Al enterarse de la noticia, Glen fue tajante al afirmar que no desea “ni un céntimo” del premio ganado por su hermana. “¿Ir a mendigar? Ni de coña”, declaró al Sunday Mirror.

Entre los hermanos hay solo un año de diferencia. Cuando Glen tenía seis años, sus padres se separaron, y tanto él como Debbie crecieron junto a su madre.

Glen recuerda con cierta nostalgia la cercanía que compartían: “Me gusta pensar que sí éramos unidos. Aunque quizá ella tenga otros recuerdos”, admite.

Durante su juventud, Glen enfrentó dificultades psicológicas. Vivió un tiempo con su padre y, finalmente, requirió atención especializada, ya que, según sus propias palabras, se había convertido en “un caso perdido”.

La gran disputa entre los hermanos ocurrió varios años después de aquella etapa, en la que incluso llegaron a convivir.

Con el tiempo, cada uno tomó caminos distintos. Debbie vive con su segundo esposo, Richard, en una casa adosada valorada en 370.000 libras (434.000 euros), y juntos tienen tres hijas y dos nietas.

Por su parte, Glen es padre de cuatro hijos, uno de ellos con autismo. Está a la espera de que le asignen una vivienda de protección oficial y se mantiene gracias a diversas ayudas.

"a veces pienso en ello y me pongo triste"

Glen asegura que ha intentado resolver el conflicto en varias ocasiones, pero sin éxito, y que su hermana incluso ha llegado a ignorarlo cuando se cruzaron en el supermercado. "A veces pienso en ello y me pongo triste, pero después pienso en cómo lo he intentado y ella no ha hecho ningún esfuerzo para lograrlo".

De hecho, Glen se enteró de que su hermana ganó la lotería gracias a que uno de sus hijos le mostró un artículo sobre la noticia. A pesar de todo, él afirma no sentir ninguna hostilidad hacia ella.

"puede que suene resentido, pero no es así"

“No me malinterpreten. Me alegra que haya ganado ese dinero. No siento celos ni nada parecido. Puede que suene resentido, pero no es así”.

Debbie y Richard se enteraron de la noticia mientras celebraban su 30 aniversario en las Islas Canarias.

Por último, han adquirido un coche de alta gama y tienen planes de comprar una segunda vivienda en Portugal para poder jubilarse anticipadamente. A su vez, quieren "dar gran parte de su fortuna" a una ONG, según señala el diario The Sun.