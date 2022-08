El menú infantil de un restaurante que ha sembrado la polémica: "Generación de tiquismiquis remilgados"

Con la llegada del verano, aparecen las vacaciones escolares que traen consigo las familiares. Estas últimas provocan que las familias viajen y, si es con niños, surge la obligación de buscar un lugar que les atraiga y que les haga pasarselo bien. Uno de los temas que más preocupa a los padres durante esta temporada es la comida ya que, estando en casa, pueden acomodar más el menú de la semana en base a lo que a sus hijos les guste, lo que no ocurre cuando viajamos a otro destino.

Cuando los pequeños llegan a un restaurante y ven que en la carta no hay nada que les llame la atención, protestan y lo que es decidir qué plato comer se convierte en un verdadero quebradero de cabeza para los padres, que ven que no tienen las mismas facilidades que en sus hogares.

La sorprendente carta infantil de la cocina de un hotel

Pero estos lugares nunca dejan de sorprendernos. Esta semana, la cuenta de Twitter Soy Camarero subía una foto a su perfil en la que mostraba el menú infantil que proporciona el restaurante de un hotel, el cual ha decidido premiar y castigar a los niños. Los primeros, es decir, "los niños que se portan bien", pueden disfrutar de primeros platos como "croquetas caseras" o "sopa de fideos casera" y de segundos conformados por unas "albondiguitas caseras con patatas" o "nuggets de pollo". Como premio, el postre consta de "helado al gusto, natillas o flan".

¿Y qué pasa con el castigo y con los niños que se portan mal? Pues bien, estos podrán "disfrutar" si es que así se puede llamar de platos como "acelgas rehogadas" y "pescado hervido". ¿El postre? "A la cocina a lavar los platos". Esto último es lo que provocaba una gran cantidad de comentarios, algunos positivos donde se explicaba que esto sirve para ayudar a los niños a comportarse mejor, y otros negativos por hacer de la comida un castigo.

"Lo que sea", "no lo sé" o "no tengo hambre": el menú infantil de un restaurante escocés

No es la primera vez que vemos algo así. Hace unos días se hacía viral en Twitter también la carta para niños de un restaurante en Escocia. El nombre de los platos que integraban la misma se componía de las frases más sonadas que dicen los menores a la hora de sentarse a la mesa como puede ser el "no tengo hambre" o las respuestas que proporcionan cuando se les pregunta que quieren comer en este tipo de lugares: "lo que sea" o "no lo sé".





A raíz de estas situaciones podamos darnos cuenta de lo importante que es el enseñar a los niños a comer bien y el normalizar probar platos nuevos, que hará que no tengamos que enfrentarnos a este tipo de situaciones y disfrutemos cada vez que salimos.