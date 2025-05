Este es el mejor asiento para un viaje en avión pero nadie lo elige nunca para sentarse: el más seguro

Madrid - Publicado el 03 may 2025, 11:35 - Actualizado 03 may 2025, 11:54

España está a semanas de meterse de lleno en la campaña de verano en la que muchos aprovecharán sus días libres para viajar, ya sea dentro de las fronteras del país, en el resto de Europa o a lo largo y ancho del mundo. Con tanto tiempo por delante, no es de extrañar que algunos opten por desplazarse en avión. A la hora de reservar, los viajeros suelen preferir los asientos delanteros o aquellos situados junto a las salidas de emergencia, llegando incluso a pagar un suplemento por la comodidad de tener más espacio para las piernas o por la supuesta seguridad que ofrecen estas ubicaciones. Pero, ¿quién quiere sentarse cerca de los baños?

Mientras tanto, los asientos de las últimas filas suelen quedar vacíos. ¿A quién le gustaría estar justo delante de los servicios? ¿O esperar a que todos los pasajeros hayan desembarcado para poder avanzar lentamente hacia la salida, situada en la parte delantera? Sin embargo, viajeros frecuentes y expertos en turismo revelan ahora que estos puestos, considerados incómodos, podrían ser en realidad los mejores de todo el avión.

El portal especializado Travelbook, por ejemplo, recomienda: "Ahorre ese dinero extra y elija, sin coste adicional, un asiento en la parte trasera de la cabina, concretamente en la última fila". Y lo cierto es que las ventajas son evidentes.

Alamy Stock Photo Una fila de asientos de un vuelo comercial

Los más seguros

La revista Time analizó los accidentes aéreos de los últimos 35 años y descubrió que los asientos centrales de la última fila son, estadísticamente, los más seguros. En ellos, la tasa de mortalidad en caso de siniestro es del 32%, frente al 38% o 39% de las zonas delantera y media del avión.

Otro detalle que destacan de este asiento es que ayuda a desembarcar antes, ya que a menudo, no solo se abre la puerta delantera, sino también la trasera para facilitar la salida de los pasajeros. Así, en caso de emergencia, estas puertas funcionan como salidas de evacuación.

Incluso un beneficio no menor es que en la última fila no hay otros viajeros detrás que hablen en voz alta, estornuden contra el respaldo del asiento o den patadas al mismo. Al ser considerados menos deseables, es frecuente que estos puestos no tengan vecinos, lo que permite estirarse con comodidad. Además, se puede reclinar el asiento sin molestar a nadie, aunque algunas aerolíneas lo impiden al estar situados justo frente a la pared posterior.

Alamy Stock Photo Pasajeros leen el periódico durante un vuelo de avión

Prioridad en la comida

Además, en muchas compañías, el personal comienza a repartir alimentos y bebidas tanto por la parte delantera como por la trasera, encontrándose en el centro de la cabina. Así, los pasajeros de la última fila disfrutan de la misma ventaja que quienes ocupan los primeros asientos.

Por último, tiene un incoveniente que, a la vez es una ventaja: precisamente el motivo por el que muchos evitan reservar estos puestos. Pero también tiene su lado positivo: no hay que recorrer todo el avión para llegar al servicio, evitando así posibles colas o el bloqueo del pasillo por los carritos de comida.