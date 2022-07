Un médico de Canarias comparte una receta en Twitter y se hace viral por su mensaje a los farmacéuticos

La letra de los médicos es inteligible. Es una afirmación compartida en casi todo el mundo y es que, normalmente, cuando intentas leer un documento escrito por un sanitario o incluso una de las míticas recetas con la que debes acudir a la farmacia, es casi imposible de descifrar lo que te han prescrito.

Es un hecho tan cierto que, incluso, hay algunos perfiles de TikTok de farmacéuticos que muestran las recetas que les llegan e invitan a sus seguidores a que intenten descifrar lo que pone en las mismas. Ha sido precisamente a través de las redes sociales, en este caso en Twitter, donde un médico residente se ha hecho viral tras compartir una receta en su cuenta de la red social del pájaro azul.

Se trata de Alex B. Arrocha, un residente de Canarias, que ha publicado una imagen de una receta acompañada de la frase "Hoy voy a hacer algún farmacéutico/a feliz". En la fotografía se puede ver el nombre del medicamento escrito con una caligrafía perfecta, incluso con todas las letras en mayúscula. Además, en la receta están rellenos los campos correspondientes al tiempo que dura el tratamiento y cuándo debe tomarlo el paciente. El tuit no ha tardado en hacerse viral, acumulando cerca de 4.000 'me gusta' y habiendo obtenido decenas de respuestas de lo más divertido.





Un residente triunfa en las redes al recetar este medicamento

"Si lo entiendo hasta yo (que sería el paciente) para poder solicitárselo al farmacéutico!!!. Hagamos una ola todos juntos por ese médico que piensa en facilitar el trabajo a los farmacéuticos... a ver si con esto nos refrescamos un poquito...", escribía una de las usuarias a las que le ha gustado tanto la receta en sí misma que lo ha celebrado con emoticonos de fiesta y un gif de una ola.

"Yo creo que no se la va a creer. Buena letra en una receta médica es imposible, está falsificada", apuntaba uno de los más incrédulos, dejando clara la extrañeza al ver una receta con tan buena letra. "Qué fantasía" o "Es tan buena la letra, que dan ganas de llorar de emoción", son otros de los mensajes que aplauden el gesto del médico que ha conquistado las redes sociales.

Un médico de Castilla y León, protagonista de otra receta

Precisamente esta receta no es la única que ha dado que hablar en las redes sociales en los últimos días. Este lunes, la cuenta de Twitter @farmaenfurecida provocó un gran revuelo por algo que sí ha podido leerse y que no ha dejado a nadie indiferente. "El paracetamol me lo voy a tomar yo para los ojos", decía en el tuti que acompañaba la receta. En concreto, el facultativo recetó "Paracetamol 1 gramo", tal y como se puede leer. Sin embargo, abajo añadió: "En base grande", una evidente falta de ortografía ha dado lugar a todo tipo de reacciones a través de redes sociales.