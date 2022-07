Un médico de Castilla y León receta un medicamento y lo que puede leerse se convierte en viral: "Por esto..."

Las recetas que los médicos dan a sus pacientes suelen dar algún que otro quebradero de cabeza a los farmacéuticos. Sobre todo, por la dificultad de descifrar lo que pone en esos escritos. Este lunes, la cuenta de Twitter @farmaenfurecida provocó un gran revuelo por algo que sí ha podido leerse y que no ha dejado a nadie indiferente en las redes sociales. "El paracetamol me lo voy a tomar yo para los ojos", decía en un tuit que ya tiene más de 1.300 'likes' y muchísimas reacciones por lo que escribía el médico.









El facultativo recetó "Paracetamol 1 gramo", tal y como se puede leer. Sin embargo, abajo añadió: "En base grande". Esta evidente falta de ortografía ha dado lugar a reacciones a través de redes sociales. El debate se ha generado: algunos decían que por eso escriben con esa "letra de médico" mientras otros han leído en un primer momento "un beso grande".





"Por eso se escribe que no se entienda nada, para ocultar las faltas de ortografía", "primero leí un beso grande", "me voy a volver a graduar las gafas ahora mismo porque entre lo que he entendido y lo que pone...", "¿En base a qué necesitas tú el paracetamol? Además es de receta, así que 650 mg y va que chuta", son algunos de los muchísimos mensajes que respondían a este farmacéutico que no daba crédito a esa falta de ortografía por parte de un médico.









Los expertos avisan: estos son los efectos adversos que puede provocar el consumo de Paracetamol

El Paracetamol que recetaba este médico que se ha convertido en viral a través de redes sociales es un medicamento que pertenece al grupo de analgésicos y antipiréticos, destinado al tratamiento de los síntomas del dolor leve-moderado y la fiebre.

El verano ya está aquí, por lo que se avecina la llegada de muchos resfriados, ya sea por sudar, la piscina o el aire acondicionado. De la misma manera, como consecuencia de las elevadas temperaturas, solemos sufrir dolores de cabeza por la exposición al sol o insolaciones. Asimismo, la alergia primaveral a veces se alarga más de la cuenta. Es por esto por lo que solemos echar mano de los medicamentos sin receta y, en cuanto a alguien le duele algo, se le ofrece un ibuprofeno o un paracetamol.

Al igual que cualquier otro medicamento, el Paracetamol puede producir efectos adversos a ciertas personas. Por eso, hay que tomarlo siempre que sea necesario y cuando un médico lo precise. En este sentido, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recomienda siempre consultar a un médico o a un farmacéutico antes de iniciar su ingesta.

Según la AEMPS, el Paracetamol puede provocar diversos efectos adversos, como pueden ser malestar, bajada de tensión (hipotensión), aumento de los niveles de transaminasas en sangre. Este tipo de efectos puede afectar hasta 1 de cada 1.000 pacientes.

Después, existe una categoría de efectos más raros, como pueden ser enfermedades del riñón, dermatitis alérgica, problemas de orina, ictericia (coloración amarillenta en la piel), alteraciones sanguíneas e hipoglucemia.