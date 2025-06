William Levy denuncia las políticas de acogida de Trump: "Se ha perdido el sueño americano"

Un hotel en la Vieja Habana, una habitación de 16 metros cuadrados de un quinto piso y la inmensidad del mar. Este es el punto de partida de la historia de William Levy, uno de los actores internacionales más reconocidos. El actor cubano se ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablar acerca de su nueva película, 'Bajo un volcán', que se estrena en cines el próximo 20 de junio. Llegó a Estados Unidos desde su país, descubriendo de este modo una realidad bien distinta.

Cuando William Levy piensa acerca de su infancia en Cuba, cree que tuvo una llena de emociones y sentimientos. Creció en una casa donde vivían once personas juntas. Las calles en las que él corría, donde jugaba y donde soñaba cosas que a día de hoy considera que está cumpliendo. No había estabilidad económica pero sí emocional. Para él, lo más importante no fue el dinero, ya que no podía comparar aquello que tenía con lo que había fuera de Cuba.

Todo por lo que pasó le ha ido convirtiendo en la persona que es a día de hoy. Cuando marchó de su país para poner rumbo a los Estados Unidos vivió un cambio muy drástico en su vida. "Nunca en mi vida había visto tantas luces y tantos carros en un mismo lugar", comenta acerca de su llegada al país. "El poder elegir y si te esfuerzas en alcanzar tus sueños, tener la oportunidad de ello, es lo más lindo que un ser humano puede tener", incide sobre lograr las metas que uno se marca en la vida.

William eligió ser actor en el momento en el que se dio la oportunidad de ello. Estados Unidos es considerado como un país de acogida, muchos cumplen sus sueños allí. El actor cubano cree que el sueño americano se ha perdido hoy. "Debemos empezar a limpiar el país por la parte mala y no hacerlo con toda la gente que aporta", opina sobre las políticas de acogida adoptadas por el gobierno de Donald Trump.

El personaje de Sebastián en "Café con aroma de mujer" le dio una gran fama. Trata de vivir de la manera más normal posible. Levy cree mucho en Dios y la fe ha determinado mucho su vida. Todo lo que se ha pasado ha sido una gran aventura para él. Con su hija Kayly tiene una gran complicidad. "Toda las personas somos más felices con los hijos. Son mi motor. La adolescencia es su etapa complicada", comenta sobre la importancia de su familia.

Viviendo en Miami, Levy no filma apenas. Siempre trabaja fuera de casa por lo que suele estar lejos de la familia. A partir de junio hasta finales de año trabaja en sus proyectos, antes lo dedica a su familia y pasar tiempo con ellos.

'BAJO UN VOLCÁN', EN CINES EL 20 DE JUNIO

Un volcán se pone en erupción en Tenerife y William Levy está allí formando parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) A través de su actuación, ve de primera mano como es trabajar en esta unidad. "De hecho, el equipo de la UME estuvo con nosotros gran parte de la grabación. Ha sido muy bonito poder representarlos a ellos", comenta acerca de su papel en la película.

Respondiendo a la pregunta del invitado anterior en 'Herrera en COPE', Eduardo Romay, comandante de infantería del Ejército de Tierra, sobre su opinión acerca de las Fuerzas Armadas, cree que siempre hay que escuchar a los ciudadanos. "Hay veces que la UME. tiene que esperar, quizás hay que confiar más en ellos y que el Gobierno confíe más", concluye. Para el próximo invitado le plantea si cree en el amor a primera vista.