Las manos que salvaron a Jordi tras 43 minutos eternos

La vida te puede cambiar en cualquier momento sin avisar. Un segundo lo puede cambiar todo, en un segundo se te puede parar el corazón. En España, cada día, cerca de 100 personas son víctimas de un paro cardíaco. La mayoría de ellas, por desgracia, no llegan a contarlo, y no es por falta de medios, es por falta de manos porque no siempre hay alguien cerca que sabe cómo hay que actuar.

CINFA lleva años haciendo la salud accesible para todas las personas. Un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las asociaciones de pacientes españolas. Gracias a CINFA conocemos historias como las de Jordi, Roger y Julia. Nos tenemos que remontar al pasado 22 de enero, en Mollet del Vallés, Barcelona, a las 04:50h de la madrugada. En ese momento el corazón de Jordi Lacueva entró en parada mientras él dormía en casa, al lado de su mujer, que tiene problemas para conciliar el sueño. "En ese momento estaba haciendo uno de esos tres suspiros antes de la muerte", afirma Lacueva.

En el caso de Jordi, sí que había alguien cerca que sabía cómo actuar. Las manos que acudieron a su auxilio fueron las de su hijo Roger, que, nada más ver lo que pasaba, y casi sin tiempo para pararse a pensar, se lanzó a realizar con su propio padre la maniobra de reanimación cardiopulmonar.

Mientras Roger llevaba a cabo la reanimación, su hermana Julia llamaba al 112. Si la familia de Jordi no hubiera estado esa noche en casa, el final de la historia hubiera sido otro muy diferente. Desde que su mujer avisó a sus hijos, hasta que la ambulancia se lo llevó al hospital, pasaron 43 minutos... 43 minutos que se hicieron eternos. "No me di cuenta de nada, me desperté al cabo de 10 días... Los que más padecen no es uno mismo sino los que están a tu alrededor", asegura Jordi.

CINFA

Esa asociación de la que habla Roger es la Asociación de Síndromes Arrítmicos relacionados con la Muerte Súbita, SAMS, que desde 2017, entre otras cosas, ha enseñado a más de 7.000 personas a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Pero el gran peligro de los síndromes arrítmicos es que lo padecen uno de cada mil niños en España, y es que normalmente se dan a conocer cuando ya han provocado la muerte de quien los padece. De hecho, Jordi y su hija Julia, a raíz de las pruebas a las que se sometió, primero su sobrino, y luego ellos, han descubierto que los tres padecían El síndrome de Brugada.

Actualmente, SAMS sigue dando apoyo, psicológico y de investigación, a toda esas familias y personas en las que los síndromes arrítmicos y las enfermedades raras han causado mella. En gran medida, gracias al apoyo de organizaciones como CINFA, que les brinda financiación para salir adelante.