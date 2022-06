Mayo se despide como el más caluroso: ¿será junio igual?

Atrás queda mayo y se confirma que ha sido el más caluroso en España desde que comenzaron a registrarse de forma fiable las temperaturas, allá por 1961. La media de los valores máximos y la media mensual son las más elevadas de la serie histórica, tal y como afirma José Antonio Maldonado, director de meteorología de Meteored, que ha analizado el tiempo paraeste mes:

En el período de referencia, que abarca entre los años 1981 y 2010, mayo presentó en España una temperatura media de 16,6 ºC. Esa cifra, en esta ocasión, se ha rebasado holgadamente, tanto es así que las primeras pesquisas hablan de una anomalía cercana a los 3 ºC. Aunque los datos finales aún están pendientes de validación, ya no hay duda, este último mes no tendrá igual no solo en ese tramo, sino desde que se recogen los datos de forma fiable.

Según el modelo de Meteored, el mes de junio presentará de nuevo temperaturas muy por encima de la media.





A diferencia de marzo y abril, este mes de mayo ha sido muy seco y el agua embalsada, que actualmente se encuentra en el 50,12% de su capacidad total, ha disminuido con respecto a la que había el año anterior y que estaba al 60,34%. En la última semana solo aumentó discretamente en los del Cantábrico oriental, Galicia Costa, el Júcar y los de la cuenca mediterránea andaluza.

¿Cómo empezará el mes de junio?

Hasta el domingo se esperan precipitaciones en las regiones más occidentales, especialmente en Galicia y Asturias, con lluvias localmente intensas, así como en el noroeste de Castilla y León, Extremadura, y de manera aislada en Huelva y Canarias. También existe la posibilidad de que se desarrollen núcleos tormentosos poco relevantes en la franja central de la Península, explica Meteored.

En el tercio occidental las temperaturas serán las habituales a la época, mientras que en el tercio oriental los valores serán más elevados, sobre todo en el Valle del Ebro donde se podrían sobrepasar los 35 ºC.

En la segunda semana de junio se esperan lluvias escasas en gran parte del país, e incluso inexistentes en la mayoría de regiones. Podría llover en la cornisa Cantábrica y darse tormentas aisladas en puntos de montaña del interior peninsular, en principio sin lluvias copiosas ni granizo. Las temperaturas estarán ligeramente por encima de las habituales en Galicia, las regiones cantábricas, las proximidades de la costa mediterránea, Baleares y Canarias; y podrán sobrepasar claramente los valores normales de la época en el resto del país.