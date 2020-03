¿Funcionan las mascarillas caseras?

Muchas son las personas que han decidido fabricar mascarillas en su casa para protegerse cuando salen a la calle o para proporcionarselas a todos aquellos que las necesitan. Sin embargo, no todas son adecuadas, deben cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos es el material con el que se fabrican, no todos son aptos para utilizarlos como protección, además podríamos ponernos en riesgo porque no estaríamos los suficientemente seguros con esta mascarilla.

Requisitos que debe cumplir una mascarilla casera

Ante la carencia de material sanitario y la falta de protección en los hospitales, muchos voluntarios han querido echarles una mano elaborando mascarillas desde su casa pero hay que tener en cuenta una serie de requisitos mínimos que serán informados por las autoridades. “La capacidad de filtración de un tejido varía significativamente en función del diámetro de la fibra, el empaquetado y la estructura del tejido, el gramaje y la densidad, entre otras características”, explica Mónica Ardanuy, doctora y experta en tejidos de la Escola Superior d’Enginyeries Industria, adscrita a la Universitat Politècnica en ‘La Vanguardia’.

Algunos ciudadanos utilizan bufanda o pañuelos para cubrirse la boca o la nariz cuando salen a la calle, sin embargo, no se están protegiendo de forma adecuada porque según explica Ester Gorjón, enfermera y portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), al mismo diario, “el material del que están fabricados estos objetos no es útil para retener determinadas partículas y tampoco son impermeables, por lo que no garantizan protección frente a las formas de contacto del Covid”.

Ante el aumento de la fabricación de mascarillas caseras, la Consellería de Sanidad de la Generalitat publicó en Twitter un video donde explicaba cómo se debe elaborar esta protección y con qué materiales.

Nous consells per si feu �� mascaretes casolanes!



➡️ Recordeu que la funda del coixí no és la part de fora, sinó la peça de l'interior! #JoActuo pic.twitter.com/jB7fiBwuiN — Salut (@salutcat) March 25, 2020

La consellería destaca en su video que una de las principales características que tiene que cumplir esta mascarilla casera es que se ajuste para cubrir la nariz y la boca. En cuanto al material que se debe utilizar recomienda el uso de tejidos que expulsen la humedad como por ejemplo las toallitas de bebé secas, pañuelos, pañuelos para lavar las gafas o la funda de un cojín”.

Entre todos esos materiales, la administración de Sanidad catalana dice que lo mejor es la tela de camisetas cien por cien de algodón que tiene el 69 % de filtración y las fundas de un cojín porque tienen el 61 %.

No solo el tejido es importante para protegernos del virus sino también el modo en que tenemos que ponerla, es decir, cubriendo la nariz y la boca. Pero también tenemos que saber cómo retirarlas, con cuidado y siempre con las manos desinfectadas.