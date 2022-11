Manchas en las uñas, ¿cuándo son peligrosas?: Así puedes diferenciar el melanoma de un hematoma u hongos

La aparición de manchas en las uñas es un motivo frecuente de consulta en dermatología. Muchas veces estas manchas se nos pasan desapercibidas pero cuando vemos que pasa el tiempo y no desaparecen, nos generan cierta intranquilidad. Por nuestra cabeza siempre pasa la posibilidad de un melanoma, que aunque no sea lo más frecuente, sí que nos pone sobreaviso de la necesidad de que sea un especialista el que nos de con el diagnóstico correcto.

"Hay muchos falsos mitos que pueden llevar al paciente a error en su apreciación y preocuparle en exceso", aclara en COPE.es la dermatóloga Iris Sophía de la Corte Sánchez, miembro de Doctoralia.

Manchas blancas

En contra de la creencia popular, "no toda mancha que aparece en nuestras uñas se debe a hongos o a un déficit de calcio". Existen otras muchas patologías que pueden incidir sobre ellas y que se clasifican según sean provocadas por infecciones, traumatismos, tumores o por ser el síntoma de otras enfermedades

Black,Hematoma,On,The,Nail,Closeup,On,A,White,Background.





Infección por hongos

En el caso de las infecciones, son "habituales" las provocadas por hongos u onicomicosis, En cuanto a los traumatismos "nos encontramos con frecuencia hematomas debajo de la uña o incluso su despegamiento", explica la doctora.

Cuando el traumatismo de la uña se produce de forma sostenida en el tiempo, "puede llegar a alterar su crecimiento y dañar la matriz, la parte situada bajo la piel que da origen a la uña, y generar deformidades".

También se producen alteraciones en las uñas de las manos en aquellas personas que tienen "tendencia a morderlas de forma compulsiva", lo que produce un "hundimiento o depresión en su zona central que se conoce como distrofia canalicular media de Heller".

Traumatismos y manchas blancas

Quien más quien menos se ha visto alguna vez una mancha blanca bajo las uñas, sobre todo de las manos, y por lo general apenas le hemos dado importancia más allá de pensar que pecamos de falta de calcio. No obstante esta explicación no es más que una "creencia popular" ya que "las manicuras o los traumatismos son los causantes", aclara la doctora Iris Sophía de la Corte Sánchez.

Psoriasis

Puede darse el caso de que en ocasiones la afectación de las uñas sea un reflejo más evidente de otra enfermedad. Es el caso de la psoriasis "que da lugar a una mancha muy llamativa conocida como mancha salmón, de forma redondeada y color anaranjado". Lo que sucede es que puede generar cierta confusión y llegar a ser tratada de forma errónea durante años como hongos".

Lunares de la uña

Las manchas en las uñas también nos pueden avisar de algún problema más serio, es el caso de las lesiones tumorales. En este sentido "nos encontramos con algunos benignos como los 'lunares de la uña' o melanoniquia longitudinal, pero también con algunos malignos, es el caso del melanoma subungueal o el carcinoma escamoso".

Debemos sospechar de que se trata de un melanoma subungueal "ante la aparición brusca de una línea vertical de color marrón o negro y con coloración heterogénea -distintos tonos en la misma banda- desde el nacimiento hasta el borde de una única uña en un adulto, sobre todo si además se acompaña de pigmento en el pliegue de la uña proximal y cutícula". En niños su aparición es "excepcional".

También deberíamos consultar con el dermatólogo "si aparece una herida o una destrucción de una única uña sin antecedente de traumatismo previo".

¿Cómo diferenciar Hematoma, melanoma y hongos?

La infección por hongos (onicomicosis), explica la doctora De la Corte Sánchez, "suele producir un despegamiento de la uña en su borde libre a nivel lateral, con un engrosamiento y con color amarillento que va aumentando en tamaño en el tiempo si no se trata". La mayoría de las veces "no produce síntomas, salvo en determinados casos que puede llegar a afectar a la piel y producir dolor, enrojecimiento y supuración". Además afecta por lo normal "a una o pocas uñas, y más habitualmente en los pies".

Aunque su presentación es muy característica, "existen otras patologías como la onicodistrofia o incluso la psoriasis que también pueden producir un despegamiento similar de la uña, por lo que el diagnóstico definitivo lo dará el cultivo".

El hematoma por un golpe "suele aparecer de forma brusca, con forma redondeada, no lineal y tardará en desaparecer el tiempo que tarde la uña en recambiarse", lo que puede prolongarse varios meses.

?? Cáncer de piel: estas son las claves para diferenciar un lunar de un melanoma



??En este #DiaMundialDelMelanoma te contamos las señales que debes de tener en cuenta para no dejar pasar una lesión maligna ??https://t.co/oVLwIlBzt2 — COPE (@COPE) May 23, 2022

En el caso del hematoma subungueal "suele manifestarse como una mancha oscura redondeada de aparición brusca -no longitudinal, a diferencia del melanoma-, aunque a veces puede afectar a toda la uña. Puede haber o no antecedente de traumatismo o caminata previa, aunque la mayoría de las veces el paciente no recuerda ningún golpe o traumatismo claro". El dermatoscopio es en este caso el que "permite ver en la uña la existencia de glóbulos redondeados homogéneos en los que se observa el acúmulo de sangre, así como su color púrpura. A medida que va creciendo la uña la mancha va desplazándose hacia el borde, lo que indica benignidad".

El melanoma por su parte "forma una línea longitudinal que recorre toda la extensión de la uña". Es más, "con el paso del tiempo va aumentando su anchura y tiene una coloración heterogénea, distintos tipo de color marrón, gris o negro".

Puede además "afectar a la zona de la piel y cutícula diseminándose el pigmento hacia esta zona". En este caso es de utilidad la exploración con dermatoscopio y una biopsia para la confirmación definitiva".

¿Cómo descartar un melanoma?

Quizás el diagnóstico diferencial más complicado de hacer sea entre melanoma y lunar subungueal, "ya que ambos producen la banda lineal de color marrón que va desde el crecimiento de la uña hasta el borde". Al igual que en el resto de lunares corporales, "el dermatoscopio y las características clínicas nos harán sospechar uno u otro diagnóstico".

En el caso de los nevus subungueales "la banda de pigmento será más estrecha, con color homogéneo, sin distintas tonalidades a lo largo de la banda y permanecen estables en el tiempo".

Podiatry,Doctor,Examines,The,Foot





Por eso el diagnostico definitivo del melanoma "siempre será a través de una biopsia y de la extirpación de la zona para su análisis en anatomía patológica", concluye la especialista.