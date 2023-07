"Madrid Fusión Alimentos de España" 2024 se celebrará del 29 al 31 de enero

Madrid Fusión Alimentos de España celebrará su 22º edición los días 29, 30 y 31 de enero de 2024 bajo el lema "Donde todo comienza", una nueva convocatoria que "reforzará" sus contenidos experienciales y ofrecerá nuevos espacios formativos con el objetivo de "seguir mostrando la vanguardia culinaria".

Según ha informado este miércoles la organización de "Madrid Fusión Alimentos de España" este congreso volverá volverá a reunir al sector de la gastronomía mundial en el Pabellón 14 de Ifema (Madrid), un espacio con 30.000 metros cuadrados donde presidirá el lema "Donde todo comienza" ("Where it All Begins").

Para celebrar esta nueva cita, la organización, han adelantado, organizará la noche del lunes 29 de enero una fiesta "exclusiva" en la que se reunirá a "la gran familia de la cocina", cuyos componentes aún no han dado a conocer.

Un encuentro éste que unirá gastronomía y música al término de la primera de las jornadas.

Asimismo, Madrid Fusión, en su próxima edición, "reforzará aún más los contenidos experienciales" y ofrecerá nuevos espacios formativos con el objetivo de "seguir mostrando la vanguardia culinaria".

Pero también propiciará "el acercamiento" de las cocinas del mundo y "fomentará" el debate y la reflexión acerca de la gastronomía y los múltiples ámbitos vinculados a ella (enología, industria alimentaria o innovación tecnológica) con demostraciones de cocina en vivo de los cocineros más relevantes del panorama internacional y presentaciones sorprendentes de las técnicas más revolucionarias.