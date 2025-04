Lunes festivo 21 de abril: ¿en qué comunidades no se trabaja y en cuáles sí?

Ya decimos adiós a la Semana Santa. Muchos españoles han podido disfrutar de unos días de descanso y llega (para lamento de la mayoría) la vuelta a la rutina. En el calendario nacional de festivos se encuentran dos fechas: son el Jueves Santo y el Viernes Santo. Bien es cierto que el Jueves Santo es un festivo nacional sustituible.

Por eso, cada comunidad autónoma decide si lo mantiene o si, por el contrario, lo cambia por otro día.

¿Todavía no tienes claro si en tu comunidad autónoma mañana es festivo? Pues te resolvemos ya la duda. Los lugares de España en los que es festivo el lunes 21 de abril son: Comunidad Valenciana (que lo cambió por el Jueves Santo), Cataluña (lo cambió por el Jueves Santo), La Rioja (lo añade al Jueves Santo y Viernes Santo), País Vasco (que lo añade al Jueves Santo y Viernes Santo) y Navarra (que lo añade al Jueves Santo y Viernes Santo).

Si realizamos una comparativa respecto al año anterior, hay una comunidad menos en la que es festivo. El año pasado, Baleares también decretó ese día como un día no laborable.

AUTONOMÍAS EN LAS QUE NO ES LECTIVO EL LUNES 21 DE ABRIL

Por otro lado, se da otra circunstancia en otras autonomías: y es que es día laborable, aunque no hay clases en colegios, institutos y universidades. Sucede en: Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Cantabria, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco.

Así que, ya sabes. Revisa los listados anteriormente adjuntados para no llevarte ninguna sorpresa ni al llevar los niños al colegio... ni al acudir a tu lugar de trabajo.

¿sabías por qué se celebra el lunes de pascua y por qué la iglesia lo llama lunes del ángel?

Este próximo lunes 21 de abril es festivo porque es Lunes de Pascua. Pero, ¿sabes más detalles? ¿Por qué se celebra?

San Juan Pablo II dio una explicación de este día en 1994. “¿Por qué se le llama así?”, se le preguntó al Pontífice, poniendo en evidencia la necesidad de destacar la figura de aquel ángel, que dijo desde lo más profundo del sepulcro: “Ha resucitado”. Estas palabras “eran muy difíciles de pronunciar, de expresar, para una persona. También, las mujeres que fueron al sepulcro lo encontraron vacío, pero no pudieron decir "ha resucitado"; solo afirmaron que el sepulcro estaba vacío. El ángel dice más: "no está aquí, ha resucitado”.

Juan Pablo II

"La resurrección de Cristo constituye el acontecimiento más sorprendente de la historia humana, que atestigua la victoria del amor de Dios sobre el pecado y sobre la muerte y da a nuestra vida un fundamento tan sólido como la roca", expresó el Papa Francisco en el Vaticano.

Así lo narra el Evangelio según San Mateo: "El ángel tomó la palabra y les dijo a las mujeres: 'Vosotras no tengáis miedo; ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como había dicho. Venid a ver el sitio donde estaba puesto. Marchad enseguida y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos; irá delante de vosotros a Galilea: allí le veréis. Mirad que os lo he dicho'". (Mt 28, 5-7).