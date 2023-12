Esto es lo que ocurre en tu cerebro cuando duermes poco durante varios días: "Se ve alterado"

Seguro que alguna vez te ha ocurrido que sientes que no duermes del todo bien y que, cuando consigues echar una cabezadita unas horas, no descansas o no lo suficiente como para función con energía y, por ende, desempeñar tus actividades diarias con total normalidad. El insomnio o cualquier otro trastorno de sueño te hace estar cada vez peor, y no encuentras la solución perfecta para dormir y tener un sueño reparador.

Un reciente estudio de la Universidad de Ottawa y la Universidad de Pensilvaniahan detectado que, además del cansancio, una falta de sueño o incluso una privación del sueño puede impactar significativamente en este proceso cerebral.





Esto es lo que ocurre en tu cerebro cuando duermes poco durante varios días

El doctor Diego García-Borreguero es experto en sueño y director médico del Instituto del Sueño y en 'Fin de Semana' ha desgranado todos los detalles de este estudio. Además de los problemas que genera ya de por sí la falta de sueño, como obesidad o mayores problemas cardiovasculares, entre otros muchos, también puede afectar a nuestra toma de decisiones. "La falta de sueño aguda, no dormir una noche o la falta de sueño, el déficit de sueño parcial, pero crónico, menos de lo necesario durante periodos de tiempo prolongado, afecta a la toma de decisiones", ha explicado el facultativo.

Esta toma de decisiones, ha explicado, "implica una función cerebral que es la de las funciones ejecutivas". Estas funciones son aquellas que implican "tener varios escenarios mentales". Ya con ese escenario, nuestro cerebro "suprime unos y centra la concentración en otros para poder tomar una decisión abstracta".

Cuando hemos dormido mal, hemos presentado un déficit de sueño crónico o severo o hemos tenido una privación significativa, esta función cerebral no funciona como debería y, por lo tanto, "se ve alterado".

"Esto se ha estudiado mucho en la población médica por motivos como guardias, en las que tienen que dormir poco, despertaban cuando un paciente iba a urgencias y tenían que tomar decisiones rápidas", argumentaba García-Borreguero.





El estudio de las Universidades de Ottawa y Pensilvania también mencionaba a policías, militares o incluso personal de salvamento, entre otros tantos. Se trata de puestos de alto estrés que, recomienda el estudio, deberían evitar tomar decisiones importantes después de una noche sin dormir, ya que su rendimiento cognitivo podría verse alterado.

Según García Borreguero, en las funciones ejecutivas que nos permiten tomar las decisiones, "interviene una zona del cerebro que se llama corteza cerebral prefrontal y esta es la que más se ve alterada ante el déficit de sueño, que vemos en personas que duermen mal", ha argumentado.

El bienestar emocional también se ve afectado

El estudio, que evaluó el impacto de una noche de privación total de sueño en 56 adultos sanos, encontró que una sola noche de pérdida total de sueño disminuyó significativamente la activación cerebral para ganar y perder, lo que sugiere que la pérdida aguda de sueño puede tener un efecto amortiguador sobre las respuestas neuronales a los resultados de las decisiones durante la toma de riesgos.

Además, la privación total de sueño tuvo el efecto perjudicial al alterar la relación entre la respuesta neuronal y el comportamiento de riesgo del individuo, lo que podría estar relacionado con la percepción alterada de la toma de riesgos.