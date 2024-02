Adiós al insomnio y a acostarte con hambre: el alimento que recomiendan los nutricionistas antes de dormir

No hay duda de que la buena alimentación (que además sea equilibrada), una buena rutina de ejercicio, y una buena rutina también de sueño, son los tres pilares de una vida saludable. Y aunque la teoría todos nos la sabemos, lo cierto es que no siempre lo ponemos en práctica y, por tanto, no siempre estamos a lo que hay que estar.

A veces comemos peor, otras tantas pasamos de hacer ejercicio, y muchas veces resulta que no dormimos todas las horas que deberíamos. Si todo esto lo juntamos, puede ser un cóctel fatal. Especialmente, cuando todo lo demás lo tenemos, excepto lo de dormir bien. Por eso mismo, luchamos contra viento y marea para combatir el insomnio.

Lo hacemos con vitaminas, con algunos suplementos, y otras veces con tés. Pero no siempre es efectivo. Por eso, te traemos la recomendación de algunos nutricionistas para tomar un alimento antes de dormir que, no solo te sacia, sino que ayuda a que tengas un mejor sueño.

Se trata de la cebada, uno de los cereales más populares. Es un alimento que ayuda a reducir el colesterol, es saciante y además es bueno para enfermedades cardiovasculares. Es un alimento que aporta más proteínas que el trigo, que es muy rico en fibra, lo que ayudará a mejorar tu tránsito intestinal, y, que además, ayuda a cuidarte la piel.

¿Cómo puedes tomarlo? Pues en un guiso a modo de puré, convirtiéndolo en pudding o directamente con el grano, como se tomarían otros como la quinoa. Los profesionales recomiendan tomarlo en el desayuno y también en la cena.

El alimento que tienes en casa y que te ayudará a no contagiarte de gripe

De gripe, de Covid y de gripe A llevamos hablando y mucho durante todo el invierno, porque la incidencia ha subido de una forma intensa y son muchas las personas a las que se le ha complicado y han terminado teniendo que ir al médico. Sí, infecciones respiratorias que están presentes cada invierno, y de las que intentamos protegernos antes de que nos pillen.

Y de eso vamos a hablar, porque muchas veces, la alimentación es clave para aumentar nuestras defensas y evitar caer en alguna de estas enfermedades. Y es que hay uno que está en casa y que todos tenemos que podría ayudarnos a no contagiarnos.





No es otro que el jengibre. Y es que esta planta tiene hasta 400 compuestos y es rico en fibra, aminoácidos, vitaminas, minerales o proteínas. Y, por supuesto, tiene componentes que fortalecen nuestro sistema inmunitario, funcionando como antitusivo, antiinflamatorio o antibiótico.

Toma nota porque, además, podemos prepararlo de diferentes maneras y significará lo mismo para tu sistema inmune. Puedes tomártelo como una infusión, en cualquier plato del día, en polvo o crudo.

Las dos frutas que deberías tomar por la noche para decir adiós al insomnio

Según estos investigadores, si quieres conciliar el sueño de forma sencilla, debes empezar a cambiar tu alimentación. Y es que, si quieres no tener insomnio, tienes que tomar de postre dos frutas, no necesariamente a la vez.

Por un lado, el plátano, que es muy rico, no solo en potasio y antioxidantes, sino en triptófano que lo que hace es ayudar a producir melatonina. Más de lo mismo pasa con las cerezas, que, comerlas antes de dormir, puede ayudarte a producir más melatonina y conciliar el sueño antes de tiempo.





La forma más simple de prepararlas, si no quieres tomártelas tal cual, es en batido o con un lácteo como el yogur. Eso sí, si tienes que elegir entre una de las dos, estos expertos te recomiendan optar por las cerezas, que te ayudarán a producir más melatonina.