Los pros y los contras de la lactosa: qué pasa si dejo de tomarla y no soy intolerante

Uno de cada tres españoles es intolerante a la lactosa. Es decir, tienen déficit de lactasa, algo que puede ocasionar distintos síntomas gastrointestinales. Los productos sin este azúcar son cada vez más demandados, incluso en personas que no lo son. Ahora bien, ¿sabías que los alimentos que contienen lactosa tienen muchos beneficios? Algo que estamos perdiendo si los evitamos o los dejamos de tomar, como la leche entera o el queso. El doctor Francesc Casellas es el responsable del Comité de Nutrición de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), ha hablado en COPE acerca de lo que nos aporta la lactosa.

La ingesta de leche se asocia con un menor riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer





Propiedades y beneficios de la lactosa

Si no tienes intolerancia a la lactosa, lo que recomiendan los expertos es que se consuman productos que contengan este azúcar, ya que cuenta con propiedades muy beneficiosas para tu organismo: "Es un azúcar que está formado por dos moléculas, dos azúcares pequeños: uno se llama glucosa y otro galactosa. Y, los dos azúcares estos, que juntos se llaman lactosa, tienen un valor nutricional importante por un aporte de calorías propiamente, porque facilita la absorción del calcio -lo cual es muy importante para los huesos-, y contiene además otros azúcares que son importantes en el desarrollo del bebé, de los niños", explicaba el doctor.

Además de la buena absorción del calcio, también hace lo propio con diferentes minerales como el zinc o el cobre. Asimismo, la lactosa funciona como prebiótico. ¿Qué quiere decir? Que ayuda al mantenimiento de la microbiota intestinal y estimula la producción de “bacterias buenas” para el organismo. Por otro lado, la lactosa es una de las aliadas de la industria farmacéutica y la alimentaria, puesto que sirve como instrumento para distintos medicamentos. Mientras que para el sector de la alimentación, las propiedades de la lactosa ayuda a aportar cremosidad y potencia el sabor en productos instantáneos como las sopas, los purés, etc.

Cabe destacar que no todas las personas sufren el mismo grado de intolerancia. Por eso, para no perder esos beneficios, los expertos nos hablan de algunas alternativas. "Consumir lácteos que tengan menor contenido en lactosa, porque la cantidad no es la misma en todos los derivados lácteos. Por ejemplo, el yogurt es el producto lácteo que tiene menos lactosa. Y, si no, pues siempre hay la alternativa de consumir productos lácteos ya tratados sin lactosa. Y una tercera alternativa que se podría plantear sería tomar un medicamento que se llama lactasa", enumeraba el responsable del Comité de Nutrición de FEAD.

Los especialistas aconsejan que, si no se tiene intolerancia, se mantenga el consumo diario de lácteos, tal y como señala el doctor Casellas: "Porque la leche, los derivados lácteos en general, son un producto básico en nuestra alimentación. Todas las sociedades científicas de nutrición dicen, argumentan, que hay que consumir diariamente leche o derivados lácteos. Por ejemplo, en los adultos, el consumo de lácteos sin grasas previene el riesgo de enfermedades cardiovasculares". Lo mejor es acudir al médico para más información si se sospecha de alguna intolerancia, ya que restringir su consumo sin necesidad puede ser perjudicial.