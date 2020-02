Los Oscars publican sus predicciones de ganadores por error

Nos encontramos en plena carrera de premios cinematográficos, queda menos de una semana para conocer a los ganadores de los Oscars, y siempre el secreto mejor guardado es el nombre de los premiados. Quitando polémicas recordadas como en los Oscars 2017 cuando Faye Dunaway leyó la tarjeta incorrecta y nombró por error a 'La La Land' como mejor película cuando finalmente el premio era para 'Moonlight'.

Este año la carrera por los premios Oscar está más reñida que nunca en las categorías más importantes, pero puede que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood haya desvelado por error quienes son sus favoritos para ganar.

Lo ha hecho en su cuenta de Twitter donde publicaba una imagen bajo el título "My Oscar predictions" (Mi predicciones para los Oscar), un tweet que borraba posteriormente. A pesar de la velocidad del borrado, los hay quienes han estado muy rápido para hacer una captura de la imagen.

En esta imagen la gran ganadora de la noche sería 'Parásitos' que cosecharía los Oscars a mejor película, mejor película internancional (antes de habla no inglesa) y guion original. Esto supondría un cambio con la dínamica de premios, ya que la ganadora de todo y la favorita hasta ahora era '1917'. La favorita se tendría que conformar con la estatuilla para Sam Mendes a mejor director.

Por su parte nuestro Antonio Banderas se quedaría sin el Oscar a mejor actor, ya que este recaería en el "favoritísimo" Joaquin Phoenix por su interpretación del Joker. La buena noticia para el cine español sería el Oscar a mejor película de animación para 'Klaus'.

La Academia ha salido a responder sobre esta polémica para dejar claro que se trataba de un error: "Invitamos a los fans en Twitter a hacer y compartir sus predicciones de los Oscar. Muchos de vosotros ya las tenéis. Un pequeño problema en Twitter hizo que algunas de los suyas parecieran provenir de nuestra cuenta. No lo era. Ese error ya está resuelto. Y revelaremos nuestras selecciones el domingo".

Todo hace indicar que la explicación de la Academia podría encajar, el caso es que, aunque sea por error, resulta más que destacable que la propia Academia haya publicado sus 'predicciones', ahora habrá que esperar hasta la madrugada del lunes para salir de dudas.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have! ��



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.��



They didn’t. This error is now resolved.



And we’ll reveal our picks on Sunday.