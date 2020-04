Los errores que cometes al hacer brownie durante el confinamiento

El brownie es un bizcocho de chocolate con nueces que resulta muy apetitoso a primera vista. Su origen se remonta en Estados Unidos, a finales del siglo XIX. A este postre se le conoce como “brownie de chocolate” o “brownie de Boston” y, aunque el original es de chocolate, son muchas las variedades: con almendras, con pistachos, con avellanas, con coberturas de dulce de leche. Una auténtica delicia que nos hará más ameno el confinamiento en casa. Y todavía más si tenemos "peques" cerca. Disfrutarán como nunca. Eso sí, es recomendable que dosifiques.





En COPE.es vamos a adelantarte primero cuál es la receta común y los ingredientes que la componen

-Chocolate negro

-Mantequilla

-Huevos

-Azúcar

-Esencia de vainilla

-Harina

-Bicarbonato

-Nueces

Si los integras en tu receta serás la envidia de tus familiares en pleno confinamiento. Es más. Te aconsejamos que lo elabores en cantidades elevadas para tener “reservas” y poder disfrutar de un buen desayuno durante muchos días.

Los principales errores que cometes a la hora de elaborar este postre

1. Escoger cualquier receta

Este es un fallo garrafal. La receta que utilices será clave para obtener el resultado final. Por eso, es fundamental que selecciones un brownie que contenga todos los ingredientes que te indicamos y en la que se mezcle la mantequilla de manera deliciosa junto con el azúcar y los frutos secos. Intenta buscarlo concienzudamente y no te “quedes” con la primera fórmula que localices en internet. Trata de localizar aquella receta que contenta los ingredientes “estrella”

2. Seleccionar cualquier chocolate

No puedes optar por el primer chocolate que se te cruce. Por ello, emplea uno de excelente calidad con una cantidad de chocolate igual o superior al 72%. Además, es aconsejable que no emplees cacao en polvo en el brownie como si de harina se tratase. Asimismo, olvídate de emplear las llamadas “lágrimas de chocolate”. No funden adecuadamente y pueden convertir la textura en algo incómodo para su consumo

3. Mucho cuidado con los cambios bruscos de temperatura

Funde el chocolate de manera adecuada, de manera suave y progresiva. Las prisas en la cocina nunca tienen el efecto adecuado. Respecto al resto de ingredientes principales, se deberán encontrar a temperatura ambiente para conseguir una fusión increíble. Las temperaturas en la mayoría de ocasiones y especialmente, en repostería, juegan un papel fundamental. Al igual que sucede con las medidas.

4. Comerlo mientras está caliente o templado

Jumped on the quarantine baking bandwagon? Warm #Brownies with vanilla ice cream!? pic.twitter.com/RulHSPEdM3 — Sandi?￰゚メロ?Bruins (@BruinsSandi) April 16, 2020

Un error imperdonable. Bien es cierto que nos encantaría “hincarle el diente” a nuestra obra maestra cuanto antes, pero el brownie caliente no es la mejor opción. Este postre se asienta según se enfría, su sabor se potencia con el reposo... por lo que es muy importante que seas paciente y esperes. Merecerá la pena.