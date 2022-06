Los edulcorantes engordan: esta es la alternativa light deliciosa y más saludable

Con el verano a la vista, el cuerpo comienza a cobrar de nuevo mayor protagonismo. La piel ahora es más visible y los 'defectos' se notan más. Es por ello que las dietas pasan a un primer plano y empezamos a buscar alternativas 'light' a muchos alimentos. A priori el sabor dulce parece sustituible por la sacarina a un coste de cero calorías, con lo que la ecuación parece perfecta, pero no alcemos las campanas al vuelo.

"El azúcar es una de las sustancias más perjudiciales que se puede consumir y muy abundante en nuestra alimentación cotidiana", advierte en COPE.esAlicia Moro, coach de Salud y Nutrición y del Potencial Humano. "Tanto el azúcar (sacarosa) como el jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF) "contienen dos moléculas: la glucosa y la fructosa, un factor importantísimo en el aumento de las tasas de obesidad y enfermedades crónicas".

El azúcar suele ser el primer alimento en salir nominado cuando empezamos un régimen. Es cierto, el azúcar engorda "porque la mayoría de la que toma la población mundial proviene del consumo de productos industriales, como bollería, pastelería y precocinados... que además están llenos de grasas trans, estabilizantes, conservantes o colorantes", pero nada tiene que ver con el azúcar que llevan los alimentos vegetales -verduras, frutas, semillas o raíces- "que es beneficiosa para el organismo ya que nuestro cerebro sí necesita esa glucosa para funcionar".

CAMBIOS EN LA FLORA INTESTINAL

A priori podría parecer una buena idea cambiar el azúcar por la sacarina, pero no es así, advierte la experta. "Estudios sobre la sacarina, aspartame y sucralosa muestran que su uso produce cambios en la flora intestinal lo que supone que el organismo tenga más dificultad para regular los niveles de azúcar en sangre, aumentando el riesgo de padecer obesidad y diabetes".

Es decir, "los edulcorantes aumentan el peso y los niveles de grasa en el cuerpo. La forma de sacarina más utilizada es la sal sódica que provoca retención de líquidos".

Los edulcorantes "hacen que nuestro cerebro analice el sabor de una manera distinta, el sabor dulce activa una serie de sustancias que preparan al cuerpo para una llegada de azúcar que en realidad no existe. Esto puede provocar una reacción adversa que termina en un desajuste metabólico, como un comportamiento ansioso por comer azúcares"

ALTERNATIVAS SALUDABLES

Pero esto no quiere decir que tengamos que renunciar a este sustitutivo del azúcar. Hay tres alternativas saludables, que explica Alicia Moro;

1.- Xilitol, un alcohol de azúcar que se extrae del abedul o de una fibra vegetal que se llama Xilano y que tiene multiples beneficios; un 40% menos calorías que el azúcar convencional y disminuye el riesgo de sufrir caries entre 30 y 85%, no contiene fructosa por lo que es perfecto para personas diabéticas y la diferencia de indice glucémico es- Xilitol: 7 y azúcar convencional: 60-70. Además previene la otitis en niños y retrasa el envejecimiento de la piel, ya que puede aumentar la producción de colágeno. 5- Protege de la osteoporosis 6- Mejora la flora intestinal. Sirve de alimento a la flora beneficiosa para la salud digestiva.

2.- Erititrol: Es otro alcohol natural de azúcar que se encuentra en frutas y vegetales. Es sobre 60/70% igual de dulce que el azúcar pero son 0 calorías ni carbohidratos y sin efecto en glucosa o niveles de insulina. No tiene efectos en el tracto intestinal porque es más difícil de digerir por las bacterias intestinales lo que hace que no provoque gases ni hinchazón. Aconseja Moro, buscar siempre visiones que no estén GMO ( modificadas genéticamente) y leer las etiquetas para estar seguros que no le han añadido nada más.

3.- Estevia o Stevia es un arbusto de hoja perenne que no solamente es edulcorante, sino también planta medicinal. Su principal uso es como sustitutivo del azúcar. Mientras que su aportación calórica es nula, a pesar de su dulce sabor, genera otros nutrientes en porcentajes considerables, como pueden ser los hidratos de carbono, las grasas -que no todas son nocivas y también son necesarias- o las proteínas. Su consumo habitual proporciona vitaminas A, B y E y otros componentes muy necesarios, como el fósforo, el calcio, el magnesio o el hierro, además de zinc, sodio y potasio.

La Stevia ayuda a hacer la digestión de manera correcta, por lo que también colabora con el aparato digestivo, es diurética y antioxidante, y es un poderoso cicatrizante y bactericida muy utilizado en dentífricos con el fin de eliminar la placa bacteriana. Teniendo en cuenta que la stevia puede llegar a endulzar hasta 200 veces más que el propio azúcar pero que además no engorda al ser hipocalórica, estimula la producción de la insulina y proporciona el equilibrio necesario en cuanto a este elemento, es el alimento y complemento ideal para los diabéticos. Su contra puede ser su sabor fuerte que puede interferir en el gusto del producto al que lo añadas.