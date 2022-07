Los beneficios de tomar una cerveza al día: evita la diabetes y mejora tu masa ósea

Ahora se entiende por qué los españoles amamos ir de cañas. Ya no solo se ha convertido en una excusa de socialización, sino que ahora podemos decir que tomamos cerveza porque viene bien para nuestra salud. Las últimas investigaciones científicas llevadas por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC, desvelan que el consumo moderado de cerveza puede ayudarnos a prevenir enfermedades cardiovasculares y reducir el riesgo de mortalidad. Y, ¿cómo sería la distribución? Pues para las mujeres se recomienda una o dos cervezas al día y en los hombres dos. Con esta rutina, podríamos evitar incluso enfermedades como la diabetes en los varones y fracturas óseas en los mayores de edad.

Ascensión Marcos Sánchez ha hablado de este estudio que dirige ella en Herrera en COPE y ha comenzado su intervención con Jon Uriarte afirmando que "de ningún modo se está recomendando consumir alcohol, pero no podemos cerrar los ojos a la ciencia y dejar de investigar productos que forman parte de nuestro día a día". De hecho, el pasado mes de febrero, el 'Plan Europeo de Alcance' admitió que el consumo de una copa de vino era bueno para no marginar a sus consumidores, ya que esta bebida está muy arraiga en nuestra sociedad. Aunque Marcos Sánchez aclara que "al igual que el vino, el consumo de cerveza debería de estar aprobado".

Al igual que se han encontrado evidencias de beneficios en el consumo de cerveza al día, también se hacen diferentes recomendaciones sobre su consumición. Lo primero y lo más importante, es que la ingesta de alcohol debe de ser siempre moderada. La norma esta en una o dos cervezas al día, no afirmar que la cerveza siempre va a ser buena tomes la cantidad que tomes. Segundo, expertos como Ascensión Marcos afirman que se debe de hacer una pausa de tres días a la semana de consumo de alcohol para evitar riesgos en nuestros órganos, como el páncreas o los riñones.

Otros mitos sobre el alcohol que están desmentidos

No es nada nuevo escuchar noticias de este estilo con algunas afirmaciones que resultan ser mentiras descabelladas. Como que la cerveza engorde o aumente la masa abdominal (nuestra preciosa panza) o incluso que la reduzca. Según Ascensión Marcos, no hay indicios de que la cerveza esté relacionado con el aumento de peso; sí su ingesta excesiva, sumada a una dieta mala y a la falta de ejercicio físico. Otros de lo mitos muy sonados es que el consumo de una copa de vino al día fortalece tu corazón, pero, atendiendo a las recomendaciones anteriores de Marcos Sánchez, esta teoría no termina de ser exacta.

Por si fuera poco, el consumo de cerveza después de hacer ejercicio físico resulta ser también beneficioso. Eso sí, siempre que sea cerveza sin alcohol, con 0,0%. La cebada es rica en fibra, te ayuda a equilibrar el colesterol, es un antioxidante eficaz y aporta hidratos de carbono que liberan la energía paulatinamente. Chema Martínez, atleta profesional y habitual colaborador en 'KM42', la sección 'running' de los lunes de El Partidazo de COPE, afirmó que "en algunas carreras y maratones se ha colocado vasos de cerveza sin alcohol en la meta para que los participantes puedan consumir alimentos beneficiosos para su estado físico".