Llega a un supermercado chino en Granada y alucina con el cartel que han puesto en la entrada: "Sinvergüenza"

Son días de reflexión, libres, de pasar tiempo con nuestros seres queridos y amigos y de aprovechar el tiempo libre haciendo planes para los que no solemos encontrar el momento en una semana cualquiera. Por eso, ahora que estamos en plena Semana Santa y en vacaciones, seguro que te has sorprendido a ti mismo haciendo cosas que no sueles hacer.

Y a veces se trata, simplemente, de los planes más sencillos. Ver una película en tu casa que hacía tiempo que no veías, cocinar esa receta que viste en Internet, pero para la que no has tenido tiempo, o salir a un supermercado a hacer esa compra grande que no sueles hacer. Y lo que suele suceder, es que te fijas en detalles que normalmente te son imperceptibles.

Es lo que le ha pasado a Pedro, de Granada, que ha llegado a un supermercado chino de su barrio a comprar lo que necesita, y ha alucinado con el cartel que han puesto en la entrada del mismo. Y es que querían con ello alertar de las personas que para ese supermercado no son gratas, ya que han robado varias veces.

Para ello, decidieron poner una serie de carteles de lo más ingeniosos para que el resto de clientes conociesen a las ladronas y alertasen a los propietarios de su presencia en la tienda. "Mi chino de confianza en Granada ha pegado a un lado de la nevera fotos de sus ladronas más recurrentes" decía Pedro.

Mi chino de confianza en granada ha pegado a un lado de la nevera fotos de sus ladronas más recurrentes y yo me meo ???? pic.twitter.com/PXoyl4ojjY — pedro (@bstmord) March 25, 2024

En la foto, se podía ver los carteles ideados con las fotos. Una de ellas es el típico cartel de "se busca" del oeste, llegando a calificar a la ladrona de "sinvergüenza". El resto se componen de fotos dentro de la tienda de las ladronas, dejando claro cómo es su modus operandi a la hora de robar.

No hay duda de que son ingeniosos y que, cuando los clientes las vean merodear por ahí, van a tenerlas identificadas.

Le roban el móvil, activa la localización y se queda a cuadros al ver dónde está

Sabemos que muchas veces no es nada fácil vivir en una comunidad de vecinos, porque convivir con muchos de ellos se puede hacer cuesta arriba. Que si las paredes son finas y escuchas todo sobre la familia que vive puerta con puerta contigo, que si no son cívicos con sus animales, o que si son maleducados. Muchas veces, convivir con ellos puede ser verdaderamente difícil y hace que explotes enseguida.

Y si no, que se lo digan a un vecino de Palencia, que hace unas semanas, se vio obligado a colgar un cartel en la zona común de su edificio para reclamar algo. Y es que el día 30 de octubre le pasó algo y tiene mucho que ver con sus vecinos, aunque ellos no lo sepan. Y es que perdió su móvil, que era un iPhone de color dorado.





Como tiene activada la función de geolocalización del teléfono móvil, decidió mirar qué es lo que había ocurrido y dónde podía estar, y se sorprendió al darse cuenta de que estaba en su mismo edificio. Eso sí, no estaba en su casa y era bien consciente de que se lo había robado alguno de sus vecinos.

Así pues, decidió colgar un cartel para reclamar lo que es suyo. Un cartel que ha recopilado la cuenta de Twitter @LiosDeVecinos: "Está localizado por GPS en este portal e interpuesta la denuncia. Se ruega lo antes posible, se entregue a la Policía Nacional, al estar bloqueado por Apple, no se puede utilizar por otra persona, es inservible" empezaba a decir.

"Su interior contiene fotografías muy importantes para mí, de una persona que ya no está. Se gratificará con 100 euros" decía.

Va a un restaurante, pide explicaciones por lo que encuentra en la cocina y ellos le amenazan

No era otra cosa que una serie de pájaros aposentados en la campana extractora. Sí, vivitos y coleando. Sin embargo, lo que no esperaba era que los propietarios se pusieran del lado de los pájaros, incluso llegando a amenazar al cliente.