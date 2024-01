Carlos Herrera habla claro sobre el controvertido cartel de la Semana Santa de Sevilla: "Dicho queda"

Este lunes, María José Navarro ha hablado en su 'Fruta Pelada' sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Ha generado comentarios de todo tipo en medios de comunicación y también a través de redes sociales.

La colaboradora de 'Herrera en COPE' se ha interesado por la opinión de Carlos Herrera al respecto. No te pierdas la reflexión de Herrera en el audio que tienes disponible aquí.

El primer sonido del día de Carlos Herrera: la "fachosfera" de Pedro Sánchez y su Gobierno Carlos Herrera repasa los principales titulares que marcarán la actualidad de este lunes 29 de enero Redacción Herrera en COPE 29 ene 2024 - 06:21

Audio





En concreto, el comunicador ha incidido en que, como obra de arte, "me parece muy estimable. Conozco a Salustiano de su obra de hace tiempo".

No obstante, Herrera cree que es inadecuado porque "no anuncia lo que viene a anunciar. Por lo demás, como toda la obra de Salustiano, no me importaría tener una obra suya en casa".

En todo este debate ha entrado también Ábalos, exministro de Sánchez. Aseguró que "las polémicas nos encantan, que haya sobre lo que sea. Yo no sé si la gente se aburre demasiado. La cosa parece clara, son las propias cofradías, es gente que entiende la Semana Santa. A mí me da la sensación de que hay gente que no soporta la belleza".





Aprovechando las palabras del exministro, prosigue Herrera su reflexión sobre este cartel y toda la polémica que se ha generado en los últimos días. Ha indicado en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que "hay algún Cristo que efectivamente son más andróginos que el de la pintura. Pero yo lo que vengo a decir es que esta pintura, estimable en sí misma, es inadecuada para lo que viene a anunciar. Y luego ya se monta el espectáculo y la controversia. Sin más, que le vamos a hacer. Dicho queda".

Así se produjo la presentación del cartel de la Semana Santa de Sevilla

El Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla presentó este sábado dicho cartel que refleja, en palabras del autor, “la parte luminosa de la Semana Santa”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Salustiano García es un pintor sevillano que cuenta con un reconocimiento internacional. Nació en Villaverde del Río (Sevilla) en 1965 y se licenció en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

Actualmente, trabaja con galerías de New York, Miami, Múnich, París, Florencia, Dusseldorf, Palm Beach, Holanda, México, Santiago de Chile, Seúl, Tel Aviv, Nuremberg, Maryland o Israel.

García explicó en dicha presentación que descartó la idea de realizar un Jesucristo yacente y decidió seguir con la norma de su trabajo, siempre posicionado "del lado más sereno e iluminado de la vida y de las cosas”, y creó un Cristo que "luce joven y bello. Joven, como metáfora de pureza, y bello porque, me remito a Platón, belleza y bondad son la misma cosa".

Dentro del cartel hay dos elementos representativos de la Semana Santa de Sevilla: el paño del Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro y las potencias del Cristo del Amor.

Salustiano García explicó, que su principal objetivo a la hora de realizar el cartel era "anunciar la Semana Santa, que es la función de cualquier cartel".

En su caso concreto, indicó durante dicha presentación que quiso ser fiel a su estilo, "que es trabajar con personas, con seres vivos y no copiar imágenes".

Su forma de trabajar, argumentó García, es metódica. Por eso, lo primero que hizo fue estudiar todo lo que se ha hecho en los dos últimos siglos y no descartar ninguna idea.

Sea como fuere, esta obra creada por Salustiano García (y que ha comentado Herrera) también ha generado un debate a través de redes sociales. Los datos lo demuestran: más de 1.000 retweets, 1.000 'likes' y 166 personas que han decidido guardar esta publicación.