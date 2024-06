La declaración de la renta, empadronarte en una nueva ciudad, ir al registro civil o inscribir a tu nuevo hijo. Son papeles que, todos, sí o sí, tenemos que hacer alguna vez en la vida. Y lo cierto es que, seamos francos, nos cuesta mucho y nos da mucha pereza. Porque sí, sueles tardar un montón en hacerlos y a veces la administración no es la más eficaz.

Por eso, no son pocas las personas que terminan desesperándose y se terminan quejando de cómo acaba la situación. Y es que a veces, no se puede negar, termina por acabar contigo, entre infinitas llamadas que no cogen, emails sin responder y nada sin concretar, te llevas las manos a la cabeza.





Una de las opciones para que eso no te ocurra, es ir directamente a la administración de forma física, pero puede que pases también un tiempo ahí. Igualmente, hay a quien eso sí le pasa factura, y no puede contactar con esa administración en concreto, y reclama.

Si no, que se lo digan a Laura, una mujer que necesitaba hacer una gestión administrativa, que, al final, ha acabado como el rosario de la aurora.

La razón por la que Laura acabó poniendo una reclamación

Laura, que vive entre Madrid y Galicia, ha hecho un vídeo en TikTok de más de seis minutos donde explica una situación que casi le saca de quicio, en la que ha tenido como implicada a una funcionaria.

Y es que ella llevaba quince días intentando contactar con la Xunta de Galicia, después de que le llegara un requerimiento. Nunca le cogían el teléfono y, dos semanas después de empezar a intentarlo, le contestaron. Según ella, su sorpresa fue cuando una chica le contestó de la manera más borde posible.

"Me contesta una chica sinvergüenza, desde el minuto 1 ha tenido un trato horrible, se supone que están para ayudarnos. Si yo trato mal, estoy en la puñetera calle, pero esta tendrá impunidad, por lo menos que le den una patadita en el culo" empezaba diciendo.

Pero, ¿qué es lo que pasó? Pues que esta mujer, según cuenta Laura, no quiso darle ninguna facilidad para que resolviera su problema. "Se ha desviado del tema y lo peor es que me dice, con toda la altanería, que no le tutee, que no le conozco de nada, le he dicho que usted a mí tampoco. Con toda la altanería, diciéndome que me des el número de expediente, para empezar me tutea y me habla en términos horribles y me dice que soy maleducada" seguía diciendo.

"Le digo que en nada entro a trabajar, le estoy haciendo una pregunta muy concreta y me dice, después de un silencio, que la que he llamado he sido yo. Han sido 20 minutos de llamada superdesagradables" decía.

El idioma, la estocada final para reclamar

No solo no quería atenderla, como contaba Laura, sino que encima, le empezó a contestar en gallego cuando ella hablaba en español. Ahí es cuando se decidió a ponerle una reclamación.

"La solución al problema para ella es que entre en la sede de la Xunta y poner un escrito, pero no me ha dicho ni en qué apartado ni nada, se ha limitado a no hacer nada" decía.





No contenta con eso, Laura criticaba a esta funcionaria, porque, decía, no quiso pasarle ni con otro compañero, ni con un superior. Ahí, ha empezado a criticar a diestro y siniestro a todos los funcionarios de este país. "Sobran funcionarios y falta mucha gente que quiera trabajar y hacer las cosas bien, hasta las narices de pagarles el sueldazo a esta gentuza" sentenciaba esta mujer.