Las primeras palabras de Ana Obregón tras la muerte de su hijo Aless

Ana García Obregón ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram la foto que acompañaba su perfil de WhastApp estos últimos tiempos. En esta imagen, se ve a la actriz junto a su hijo Álex Lequio.

El joven de 27 años fallecía este miércoles 13 de mayo en Barcelona tras luchar incansablemente contra el cáncer, una enfermedad que le fue diagnosticada en 2018 y que le llevó a viajar a Nueva York para recibir allí tratamiento. Una terrible pérdida que ha sumido en el más profundo dolor a todos aquellos que conocían y querían a Álex.

Su madre ha querido subir esta foto acompañada con la frase "se me apagó mi vida". Un duro mensaje que muestra el doloroso momento que está pasando Ana y su familia al haber tenido que decir adiós al joven Álex.

Este post se ha llenado rápidamente de mensajes de cariño y apoyo, demostrando lo querida que es Ana García Obregón y su hijo. Descanse en paz.

Tanto Ana Obregón como Alessando Lequio han estado siempre al lado de su hijo. La presentadora ha dado estos dos últimos años toda una lección de fuerza y valentía al hablar del tratamiento al que se estaba sometiendo su hijo. "Cualquier madre saca fuerzas de todos lados, Aless me da mucho ejemplo, lo lleva con mucho humor. El otro día íbamos en el ascensor y me salta: "Mamá, esto de la quimio es muy bueno así no me tengo que quitar los pelos de la nariz', dijo durante un acto a finales del año pasado. "¿Qué le pides al 2020?", le preguntaban a Ana Obregón en ese mismo acto. "Nos queda poco de tratamiento, al 2020 le pido volver a vivir", respondía.

Álex siempre ha sentido verdadera adoración y devoción por sus padres. Con su madre ha sido un vínculo especialmente estrecho, vivía por su madre y su madre por él: madre e hijo, amigos, confidentes... Tanto Lequio padre como Álex y Ana Obregón han dado una imagen de familia unida sobrellevando la fama y lo personal.

