De Ana Rosa a Antonia Dell'Atte, las muestras de cariño en la despedida a Álex Lequio

Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, fallecía a los 27 años después de plantarle cara durante dos años a la leucemia, en un hospital de Barcelona, donde permanecía ingresado para darse una nueva sesión de quimioterapia. Sus padres nunca le han dejado solo, tanto en Estados Unidos, cuando recibió el primer tratamiento, como cuando volvió a España han estado a su lado, remando juntos, positivos y con esperanza.

A Álex le diagnosticaron el cáncer en el año 2018. Durante siete meses estuvo librando una dura batalla en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York y más tarde en Nueva Jersey. Hace un año y medio la familia regresó a España para continuar con el tratamiento. Un momento muy optimista para él, ya que parecía que la enfermedad le había dado una tregua. Sin embargo, hace pocos meses se confirmó que volvía y había que seguir luchando para erradicarla.

Durante los dos años que ha estado luchando contra el cáncer, ha tenido altos y bajos, como explicaba él mismo en sus diferentes apariciones públicas.

Álex Lequio, el joven emprendedor que plantó cara a la leucemia

Siempre ha sido conocido por ser un tipo vital, alegre, optimista y muy trabajador. El 23 de junio de 1992 nacía Álex. Protagonizó la portada de la revista ‘Hola’ cuando era un bebé junto a su madre, Ana Obregón y Alessandro Lequio. Otro de los momentos más recordados en la televisión es que Aless intentaba morder la espuma de los micrófonos cuando se acercaban los reporteros a su madre.

Lequio Obregón era un joven empresario con dos firmas distintas, una dedicada al marketing y otra a una ginebra que él comercializaba. Sus ganas de emprender, según explica en una entrevista a ‘Hola’ en 2018, le venían de su abuelo, “la ilusión más grande que tengo es parecerme empresarialmente lo más posible a mi abuelo. Si consigo ser una décima parte de lo que ha sido él, esa sería la mayor locura".

A de los 17 años, cuando se fue a Estados Unidos para estudiar dos licenciaturas en Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Su formación académica, antes de empezar su etapa universitaria, fue en el International College en Madrid entre 1995 y 2010.

Los proyectos empresariales de Aless Lequio

Tras licenciarse, se matriculó en un máster de Marketing Online y Social Media en Inesdi. Aunque el éxito le llegó cuando tenía 23 años, en 2015, cuando fundó su propia agencia 'Polar Marketing', con el objetivo de reinventar el sector en España.

Esta empresa es “una iniciativa social exclusivamente diseñada para ayudar a ‘startups’", es decir, compañías comerciales que son nuevas en el mercado. Y, esta agencia le ayuda a "exprimir las ventajas de los nuevos formatos de comunicación que vive el siglo XXI”, según explica ‘Polar Marketing’ en su página web.

Además, se encargaban de organizar eventos, charlas, masterclass y asesoramientos privados “sin ánimo de lucro” con el fin de ayudar en los comiendo de la carrera empresarial

Un año después, lanzó ‘Celebrize’, una plataforma privada que pertenecía a su propia empresa ‘Polar Marketing’. Estaba dirigida a las celebrities e influencer para que pudieran encontrar locales y marcas muy conocidas, que ponían a su disposición servicios y productos de forma gratuita a cambio de publicidad.

Uno de los eventos más conocidos de Alex Lequio fue la fiesta de disfraces para mascotas por Halloween, un proyecto que recibió el nombre de ‘PETrificante’

Las redes sociales se vuelcan en la despedida de Álex Lequio

Miles de mensajes han inundado las redes sociales durante las últimas horas para despedir a Aless Lequio. De Ramón García a Alejandro Sanz, la sociedad española se ha quedado conmocionada por la pérdida de un joven tan enérgico y vital como ha sido Lequio, que luchó contra la leucemia hasta el final.

A continuación, repasamos los mensajes de apoyo y cariño a la familia por la trágica pérdida.

Alejandro Sanz

"Le debemos a la vida la gratitud de cada momento vivido. Eternamente. Todo mi cariño a la familia y amigos de Aless Lequio", ha escrito el maestro Alejandro Sanz para darle el último adiós al hijo de Ana Obregón.

Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat, compañeros y amigos de su padre

Su padre, Alessandro Lequio, es colaborador en 'El programa de Ana Rosa' y por eso tanto la propia Ana Rosa Quintana como su compañero Joaquín Prat, se encuentran desolados con la noticia y han querido mandarle todo su apoyo al conde Lequio.

"Alegre, divertido, simpático, optimista y sobretodo, luchador! Inmortal mientras vivas en el recuerdo de quienes te quieren. Buen viaje Alex, hasta siempre!", ha escrito Joaquín.

"Nada hay en el mundo que se pueda equiparar al amor de un hijo y nada que mitigue el desgarro de su muerte. Alex, 27 años un buen chico, grande, fuerte, amado. D.E.P", ha expresado Ana Rosa mencionando tanto a Ana Obregón como a Alessandro Lequio.

El bonito recuerdo de Carmen Alcayde

La presentadora Carmen Alcayde ha querido despedirle de una manera muy especial, recordando una anécdota que le marcará para siempre. "Recuerdo hace poco más de un año llamar a Aless para pedirle un favor. “¿Podría llamarte una amiga que tiene a su marido malito para pedirte consejo?” Su respuesta inmediata. ”Por supuesto, dale mi número”. Hoy ha sido esa amiga mía la que me ha dado la noticia “Carmen, que tristeza más grande, si dices algo en tus redes di lo mucho que me ayudó, lo buena gente que era, el como sin conocerme de nada me apoyaba en mi lucha, que también era la suya” Mi más sentido pésame a sus padres y a toda su familia. Descanse en paz", ha realatado.

La triste despedida de su hermano Clemente Lequio

Clemente Lequio, su hermano, también ha querido despedirle en sus redes sociales con un bonito texto y varias fotografías de familia que guardará para siempre en su cajón de recuerdos. "'Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted”. Este era su último mensaje. Te quiero Alex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado", ha escrito como despedida.

Antonia Dell'Atte encomienda a la familia a la Virgen de Fátima

Cada 13 de mayo celebramos el día de la Virgen de Fátima, y por eso Antonia Dell'Atte, ex de Alessandro Lequio y madre de Clemente, el hermano de Álex Lequio, ha querido encomendarle a la Virgen y mandar un bonito mensaje a Ana Obregón y el conde Lequio. "13 mayo. Madre, Virgen de Fátima. Madre de todas las Madres acoges en tus brazos Alex hermano de mi hijo Clemente! Y no nos abandones, sobre todo a su madre Ana y su padre Alessandro... Como plomo es el cielo ahora, cuánto dolor y cuántas penas y sufrimientos. Dios no te abandonará nunca y te protegerá allí donde estarás. Descansa en Paz, bellissimo Alex", ha escrito junto a un vídeo de la Virgen de Fátima.

Toñi Moreno, una gran amiga

La presentadora Toñi Moreno ha querido mandar un mensaje directo a sus amigos Alessandro Lequio y Ana Obregón, con los sentimientos a flor de piel. "No puedo quitaros de mi pensamiento. Os quiero pero eso ya lo sabéis. No tengo palabras que os consuelen porque tampoco las tengo para mí. Cada vez que hablé con él tuve la sensación de que lo hacía con lo mejor que puede ofrecerte la vida. Sentiros orgullosos. Mucho. Creasteis a un ser humano excepcional. Este mundo es hoy peor que ayer. Es tan injusto que hiere", ha compartido junto a una imagen de la familia.

El mensaje de Paz Padilla a Ana Obregón

"Un chico sencillo, amable, inteligente, emprendedor, cariñoso, luchador, que descubrí detrás de una imagen de hijo de, que huía de esas etiquetas y de la vida fácil. Creó su propia empresa y todos sus trabajadores lo adoraban. Un buen hijo que amaba con locura a su madre y mi mensaje de apoyo es para Ana Obregón, mucha fuerza!!!! Para poder llevar el día día de la vida sin él. El amor de tu hijo no muere, será eterno, siempre estaréis unidos. Lo siento en el alma", ha escrito Paz Padilla en sus redes sociales.

Kiko Rivera le recuerda con una imagen juntos

"Amigo! Qué día tan triste! Qué noticia tan amarga! Apenas hace unos meses nos reíamos este día que coincidimos en MADRID.

Descansa amigo eres y serás un genio!", ha compartido en sus redes sociales junto a esta imagen en la que aparecen ambos muy sonrientes.

